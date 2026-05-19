Alberto Dorrego (Eversheds Shuterland): «España está en una situación casi de colapso en la colaboración público-privada»

Durante la I Jornada de Infraestructuras de OKDIARIO celebrada este martes 19 de mayo en el espacio coworking LOOM Azca, Alberto Dorrego, socio responsable de Derecho Público y Regulación de la empresa de abogados Eversheds Sutherland, ha lanzado un duro análisis sobre el estado actual de la colaboración de las empresas público-privadas en España, específicamente en el ámbito concesional. Este ámbito es el territorio y las reglas que se deben seguir que el Gobierno le da a una empresa, tanto pública como privada, para que gestione un negocio público durante un tiempo.

El abogado ha asegurado que el modelo atraviesa una situación «catatónica» y ha advertido de que el país se encuentra «casi en una situación de colapso en la colaboración público-privada».

Dorrego ha explicado que la principal causa de esta crisis es la falta de rentabilidad de las concesiones que derivan de la Ley de Desindexación aprobada en 2015. Según ha explicado, esta ley introdujo «una fórmula matemática absurda» que limita mucho recuperar lo invertido y ha provocado que muchos proyectos de infraestructuras no resulten atractivos para las empresas.

El abogado de Eversheds Sutherland también ha criticado la gran inestabilidad jurídica que existe en torno a las concesiones y ha señalado los muchos riesgos que hay al hacer una operación de estas características o la falta de mecanismos eficaces para un equilibrio tanto económico como financiero.

También ha enfatizado que debe haber una profunda reforma del sistema actual de revisión de precios en la contratación pública. En su opinión, la legislación actual «ha roto enormemente el modelo» y da a las empresas muchos riesgos externos, como los geopolíticos o los energéticos, que son imposibles de gestionar.

Por último, Alberto Darrego ha hablado de que la actual revisión de las directivas europeas de contratación pública abre una «oportunidad histórica» para reformar de forma completa el sistema de las concesiones.