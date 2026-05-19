Miguel López-Valverde (CAM): «El Gobierno ha convertido los centros de datos en su nuevo enemigo público»

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, advirtió este martes de que la política del Gobierno central está poniendo en riesgo las inversiones estratégicas en infraestructuras digitales en España, al tiempo que reivindicó el papel de Madrid como uno de los principales polos europeos de centros de datos. Lo hizo durante su intervención en la I Jornada de Infraestructuras de OKDIARIO, celebrada en el espacio Loom Azca de Madrid.

López-Valverde arrancó su discurso subrayando que las infraestructuras digitales, aunque invisibles para el ciudadano, «sostienen nuestra vida cotidiana y nuestra economía», y que hablar de ellas es «hablar de libertad, de competitividad y de futuro». Señaló que la digitalización se ha convertido en «la mayor palanca de cambio económico y social de nuestro tiempo» y que el progreso en la era de la inteligencia artificial descansa sobre tres pilares fundamentales: la conectividad, los centros de datos y el sistema eléctrico, a los que añadió el talento y la capacidad de las regiones para atraer inversión y empresas.

En ese contexto, destacó que Madrid concentra más de la mitad de la potencia instalada en centros de datos en España y una cartera de inversión de decenas de miles de millones de euros. «Los centros de datos generan empleo, atraen capital internacional y actúan como motor de sectores industriales de muy alto valor añadido», afirmó.

Sin embargo, el consejero cargó con dureza contra el Ejecutivo central, al que acusó de haber decidido «por ideología» convertir los centros de datos en «su nuevo enemigo público». «En lugar de tratarlos como infraestructuras estratégicas, se les señala, se les estigmatiza y se les somete a una inseguridad regulatoria que pone en riesgo las inversiones clave para el futuro de España», denunció, anunciando que la Comunidad de Madrid «dará la batalla» para revertir esta situación.

López-Valverde centró parte de su crítica en el nuevo Real Decreto Ley 7/2026, que impone a los centros de procesamiento de datos criterios de adicionalidad y corrección energética que calificó de «difícil justificación». Especialmente grave consideró la posibilidad de que el gestor de la red eléctrica pueda limitar temporalmente el consumo de los centros de datos según las necesidades del sistema, algo que definió como «una aberración total» fruto de «no conocer el modelo».

El consejero dedicó también una parte destacada de su intervención a la crisis del sistema eléctrico, al que describió como «desmantelado y desguazado». Denunció que el borrador de planificación eléctrica para el periodo 2025-2030 presenta como novedades actuaciones que en realidad proceden de planificaciones anteriores nunca ejecutadas. «Se nos presenta como futuro lo que en realidad es pasado incumplido», afirmó.

Aportó datos concretos: en Madrid, el 65% de las posiciones de demanda proceden de planificaciones eléctricas anteriores y el 11% de la planificación del año 2008; el retraso medio en subestaciones roza los ocho años y el 25% acumula retrasos superiores a once años. «Esto no es un retraso técnico, es un fracaso de gestión», sentenció.

López-Valverde fue categórico al concluir: «No falta energía, lo que falta es infraestructura y planificación». Y subrayó que sin una red eléctrica robusta y bien dimensionada, «la digitalización simplemente no será posible».

El consejero cerró su intervención haciendo referencia a la conectividad viaria, ferroviaria y metropolitana como eje vertebrador de la economía, y reiteró el compromiso de la Comunidad de Madrid de trabajar junto al sector para encontrar soluciones «hasta que podamos revertir esta situación».