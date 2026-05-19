Pilar R. Losantos: «Hoy las infraestructuras de datos son la clave del éxito periodístico»

La presidenta de OKDIARIO, Pilar R. Losantos, abrió este martes la I Jornada de Infraestructuras celebrada en el espacio Loom Azca de Madrid con una intervención en la que trazó un paralelismo entre la evolución de las infraestructuras periodísticas y la transformación digital que vive la sociedad en su conjunto.

Losantos arrancó su discurso poniendo en contexto la actualidad del día —la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero— para ilustrar cómo ha cambiado radicalmente la forma en que se consume la información. «Hace cinco o seis décadas se hubiera contado por la radio, hace dos décadas por televisión, y hoy el método más directo son los medios de comunicación en su vertiente digital», señaló.

La presidenta de OKDIARIO recordó que durante décadas la fortaleza de un periódico se medía por la velocidad de sus rotativas y la capacidad de sacar ediciones de tarde ante grandes noticias —puso como ejemplo la caída de las Torres Gemelas el 11-S—, pero subrayó que esa realidad ha quedado completamente superada. «Las rotativas son algo decimonónico que se estudia en periodismo casi en las clases de historia», afirmó, para añadir que hoy son las infraestructuras de datos y la tecnología las que determinan el éxito o el fracaso de cualquier industria, incluida la periodística.

Losantos defendió la necesidad de divulgar entre la ciudadanía la importancia de unas infraestructuras que, a diferencia de las antiguas rotativas, resultan invisibles e intangibles. «Lo que es invisible es mucho más difícil de comprender, y sin embargo es de una importancia absolutamente capital», dijo. En ese sentido, explicó que el objetivo de las jornadas es precisamente dotar a los ciudadanos ajenos al sector de herramientas para comprender no solo su relevancia, sino también el volumen de inversión pública y privada que moviliza.

La presidenta de OKDIARIO cerró su intervención con un mensaje de carácter nacional: España tiene ante sí la oportunidad de convertirse en referente internacional dentro del sector de las infraestructuras digitales, si las administraciones y los poderes públicos deciden apostar por ello.

Antes de ceder la palabra al consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Losantos no pudo evitar una nota de humor al explicar el retraso del presentador del acto: este había quedado momentáneamente retenido en el exterior del edificio por la comitiva policial que en ese momento se dirigía a investigar el despacho de José Luis Zapatero, ubicado a escasos metros del lugar.