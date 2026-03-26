Pablo Ocon (MG) gana el III premio OKMOTOR de Karts

Pablo Ocon, Product Specialist en MG Motor España, ha ganado el III premio OKMOTOR de Karts celebrado este jueves en el Karting Carlos Sainz, un lugar icónico, en el que se han dado cita las personalidades, instituciones, administraciones y empresas más relevantes de la cadena de valor del mundo del motor para conocer el futuro de un sector que se encuentra en pleno cambio.

III premio OKMOTOR de Karts

Un premio OKMOTOR muy disputado en el que han participado más de 20 corredores, entre los que destacan Paco Fraile, especialista en evento de BYD; Oliver Fernández, director de movilidad eléctrica de Repsol; Filippo Brunelleschi, CEO de Mettis; Diego Soria y Gonzalo Iglesias, creadores de contenido.

Finalmente, Pablo Ocon, Product Specialist en MG Motor España, ha ganado el III premio OKMOTOR de Karts. Un podio que ha completado Diego Soria, creador de contenido; y Filippo Brunelleschi, CEO de Mettis.

En la pasada edición, Jorge Osés, marketing specialist de OMODA & JAECOO, se llevó el II premio OKMOTOR de Karts, mientras que el I premio OKMOTOR de Karts fue para Borja Hormigos, jefe de prensa de BMW en España.

Una apuesta por un sector clave

En su tercera edición, el evento se ha centrado en la transición de los motores de combustión a los 100% eléctricos con el objetivo de impulsar este tipo de tecnologías y derribar los mitos que existen en torno a ellas con la presencia de expertos para analizar las autonomías de los nuevos automóviles, los tipos de recarga o las distintas tecnologías de cero emisiones.

OKDIARIO se ha consolidado como uno de los medios digitales de referencia en España. Estas III Jornadas de OKMOTOR se suman a los eventos de gran éxito organizados en los últimos años como, OKTURISMO y OKGREEN, con una apuesta por uno de los sectores más importantes de la economía en España para aportar información rigurosa, interesante y útil sobre las últimas novedades en movilidad.