José Oriol (Iberdrola): «España es el país de Europa que peor retribuye la inversión en red eléctrica»

José Oriol, responsable de Datacenters de Iberdrola, alertó este martes de que el principal freno para el desarrollo de los centros de datos en España no es la falta de energía ni de recursos renovables, sino el crónico déficit de inversión en la red eléctrica de transporte y distribución. Lo hizo durante su intervención en la I Jornada de Infraestructuras de OKDIARIO, celebrada en el espacio Loom Azca de Madrid.

Oriol subrayó que España cuenta con condiciones excepcionales para atraer centros de datos: recursos eólicos y fotovoltaicos abundantes, penetración digital, precios competitivos y una posición geográfica privilegiada, por la que circula el 70% de los datos que se demandan en Europa. «Todo lo tenemos, menos red», resumió. Y cifró el problema con un dato revelador: «Hay informes que demuestran que toda red que no invierta un euro por cada euro de generación se queda atrás. Nosotros llevamos décadas invirtiendo 5 euros en generación y uno en red».

El responsable de Datacenters de Iberdrola señaló que España es el país de Europa que peor retribuye la inversión en red, por debajo incluso de Italia y Grecia. «No solo nos la pagan mal, sino que encima nos limitan la inversión», denunció, recordando que durante la pandemia el sector solicitó al Gobierno que liberara ese tope para poder afrontar el cambio de paradigma en la demanda, sin obtener respuesta. «Es el Gobierno el que limita la cantidad de dinero que las compañías eléctricas podemos poner en la red», afirmó.

Como consecuencia directa de esa saturación, Iberdrola se está viendo obligada a desplazar sus centros de datos fuera de los grandes núcleos urbanos. «Me encantaría montarlos en Madrid, pero si me pongo a hacerlo ahí a lo mejor me tengo que esperar cinco o siete años. La oportunidad pasa ahora y nos estamos yendo a Segovia, Toledo, Cáceres, sitios donde realmente no deberíamos de estar», lamentó. Señaló, no obstante, que las administraciones locales y regionales de esos territorios reciben esta llegada de inversión «como locos», conscientes del impacto económico que genera.

Oriol defendió con contundencia el valor de los centros de datos para la economía española, citando el caso de Virginia, donde el 30-40% de la demanda de centros de datos de Estados Unidos ha disparado en un 30% las profesiones STEM respecto al resto de estados. «Solo llevamos cinco o seis años invirtiendo en centros de datos y los beneficios son tan brutales que la correlación entre megavatios instalados, crecimiento del PIB y reducción del desempleo se ve claramente», afirmó.

Rechazó que los centros de datos sean los responsables de los problemas de la red y acusó a la Administración de buscar un chivo expiatorio para una mala planificación acumulada durante décadas. «Quieren buscar un culpable a la mala planificación de la red y nosotros representamos a un sector que viene a resolver el problema», dijo. Añadió que algunas de las regulaciones recientes otorgan al Gobierno un poder excesivo sobre el sector, algo que calificó de «peligroso cuando menos».

El directivo de Iberdrola cerró su intervención con una reflexión sobre la fragilidad del sistema eléctrico, comparándola con la informática: «Uno solo se queja del ordenador cuando no funciona. El 99% de las veces funciona. Lo que puede venir ahora con los centros de datos la gente no va a ser consciente, igual que no es consciente de la infraestructura que hace posible ver una película en Netflix en un avión con wifi».