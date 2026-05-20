Mercedes Milá descoloca a David Broncano en TVE: «Me pareces guarrísimo»

Este martes 19 de mayo, La Revuelta ha recibido como invitada a Mercedes Milá. La mítica presentadora ha ido al programa de TVE para presentar Me meto en un jardín, el espacio con el que ella cuenta en La 1 y con el que viaja por España en caravana para conocer y escuchar a diferentes personajes del mundo rural. La ex conductora de formatos como Gran Hermano (Telecinco) no ha tenido filtros e incluso ha llegado a humillar en directo a David Broncano asegurando que tiene pinta «de guarrísimo».

Broncano ha comenzado la entrevista aclarando que ha tenido que cambiar la escaleta a última hora para recibir antes a su invitada. «Me he vuelto loco. Has visto que he cambiado la escaleta del programa radicalmente», ha dicho Broncano, ante lo que la invitada ha contestado con ironía: «Yo pensaba que tendría que estar dos horas durmiendo en el camerino».

Mercedes Milá ha regalado a Broncano (es costumbre que los invitados lleven presentes en La Revuelta) unas amapolas del campo en un jarrón.

«¿Tenemos nosotros regalos para ella?», ha preguntado Broncano mientras se acercaba a los trabajadores de producción cuando le daban una bolsa. «¿Para mí? Pero si era yo la que tenía que hacerte un regalo», ha expresado Mercedes Milá. «Es muy personal. De vez en cuando, depende de la gente, hacemos regalos nosotros», ha confesado el presentador.

🔴 Broncano se ha vuelto loco definitivamente En la recta final de la temporada. Tenía que pasar. #LaRevuelta pic.twitter.com/npScK6vvO6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 19, 2026

Pero antes de saber qué le había regalado el programa, Mereces Milá le ha preguntado a David Broncano: «No me regalarás un sostén, ¿no?».

El presentador de La Revuelta ha respondido: «No, ¿por qué te iba a regalar eso?»,. A su vez, Mercedes Milá ha contestado sin pelos en la lengua: «No sé, por lo guarrísimo que pareces», le respondió su invitada sin tapujos. «¿Te da esa sensación?», ha continuado Broncano con sus preguntas, ya que no entendía el motivo de ese análisis. «A mí sí, pero me gusta que seas guarrete», ha sentenciado Mercedes Milá.

Broncano, sorprendido por las afirmaciones de Mercedes Milá, le ha preguntado: «¿Qué rasgos de lo que has visto de mí te llevan a pensar eso?» «Prácticamente todos los días que te veo», ha respondido ella, además de añadir: «Me da la sensación como de… A ver, a mí me gusta disfrutar en ese sentido y sí, experimentar. A mí el que me gusta es el de Outlander, un empotramiento con ese…»

