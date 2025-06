Mercedes Milá sale en defensa de Pedro Sánchez: «Si no se demuestra lo contrario, es inocente»

La periodista y presentadora de ‘reality shows’ Mercedes Milá se ha pronunciado este lunes 16 de junio por la tarde sobre la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre la corrupción del PSOE: «Es una herida a la democracia, muy doloroso. Mientras no se demuestre lo contrario, Pedro Sánchez es inocente». La periodista ha destacado que respeta la presunción de inocencia y asegura que la dimisión no es la solución. «Lo que tienen que hacer ahora es trabajar y hacerlo bien», sentencia.

Mercedes Milá ha ofrecido su opinión después de la comparecencia de Pedro Sánchez este lunes en la sede del PSOE en la calle Ferraz. El presidente socialista ha destacado que el «PSOE está limpio» después de la revelación del informe de la UCO de la Guardia Civil del pasado jueves 12 de junio, en el que se documenta el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos de obra pública de los dos ex números 2 Pedro Sánchez, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el ex asesor Koldo García. Al día siguiente, el viernes 13 de junio, salieron a la luz los audios en los que se escucha a Cerdán, Ábalos y García repartirse mujeres para sus fiestas.

Durante su comparecencia, Pedro Sánchez ha resaltado que «el PSOE es una organización limpia. El caso Koldo es el único caso que afecta a mi organización desde que yo tengo el honor de dirigirla. Hasta la semana pasada pensábamos que eran dos los que la dirigían. Ahora sabemos que son tres», ha destacado el líder de los socialistas, que ha subrayado que esta «supuesta corrupción» no tiene aún sentencia que la respalde.

En el espacio Y ahora Sonsoles de la periodista Sonsoles Ónega de la cadena Antena 3, Mercedes Milá ha destacado que «realmente es un tema gravísimo. Es incomprensible que durante diez años Pedro Sánchez no se hubiera dado cuenta de nada, de que estos dos estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo. Si se demuestra que lo han hecho, que parece ser que sí».

En este sentido, Mercedes Milá ha destacado sobre el presidente socialista, como se ha señalado con anterioridad, «ahora bien, mientras no se demuestre lo contrario, Pedro Sánchez no ha hecho nada». La periodista ha destacado que «Pedro Sánchez es inocente. Así, que no me digan que tiene que dimitir. Que tiene que irse. Lo que tienen que hacer es trabajar y hacerlo bien en este momento».