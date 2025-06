Que cambie todo para que nada cambie. Ese es el resumen de las más de cuatro horas de Ejecutiva Federal que se ha saldado con Pedro Sánchez atrincherado en La Moncloa hasta 2027 y ligeros cambios en la cúpula del PSOE. «El PSOE es una organización limpia. El caso Koldo es el único caso que afecta a mi organización desde que yo tengo el honor de dirigirla. Hasta la semana pasada pensábamos que eran dos los que la dirigían. Ahora sabemos que son tres», ha dicho el líder de los socialistas, que ha subrayado que esta «supuesta corrupción» no tiene aún sentencia que la respalde.

Sánchez se ha parapetado en «la corrupción de unos pocos» para poder continuar al frente del Ejecutivo hasta 2027. «Lo he dicho en reiteradas ocasiones: las elecciones son cada cuatro años, así ha sido y así va a seguir siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia de nuestro país (…) No vamos a permitir que la corrupción de unos pocos, que tendrá que ser dirimida y sustanciada por los tribunales ponga en peligro el buen ritmo del país», ha asegurado Sánchez en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal.

Hay que recordar que esos «pocos» corruptos a los que Sánchez se ha referido son José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos secretarios de organización del PSOE elegidos por el propio Sánchez, que se ha vanagloriado de «actuar con contundencia», pero respetando siempre la «presunción de inocencia».

El presidente del Ejecutivo también ha querido echar balones fuera, poniendo el foco en la oposición. «Si Abascal y Feijóo están tan convencidos de que el Gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura (…) Si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al PP pendientes y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad», ha sentenciado.

Medidas superficiales

Sánchez ha ratificado algunas de las medidas que ya anunció el pasado jueves tras conocerse en informe de la UCO. En ese momento, no puso sobre la mesa ningún cambio orgánico, algo que finalmente si ha acometido: dejar la secretaría de Organización del PSOE, hasta el pasado jueves comandada por Santos Cerdán, en manos de un cuarteto interino que forman la presidenta del partido, Cristina Narbona, la gerente Ana María Fuentes y los miembros de la Ejecutiva Federal socialista, Borja Cabezón y Montse Mínguez.

Por otro lado, Sánchez ha anunciado este lunes que comparecerá en el Congreso tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y que el PSOE va a impulsar una comisión de investigación en las Cortes para «conocer la verdad» sobre el caso Koldo. Estas acciones se sumarán a la ya anunciada auditoría externa que analizará los «elementos críticos» de la formación, entre ellos las fuentes de financiación, con el objetivo de despejar «cualquier atisbo de duda».

Por último, el PSOE ha expulsado a José Luis Ábalos tras cerrar este lunes el expediente sancionador que llevaba 16 meses abierto. En febrero del pasado año, el PSOE informó de la apertura de un expediente disciplinario a Ábalos justo después de la rueda de prensa en la que comunicó que no iba a acatar la orden de entregar el acta de diputado -que es personal-. Sin embargo, esta expulsión ha estado dormida más de un año y medio, a pesar de que, diez meses después de la apertura de este expediente, el Tribunal Supremo abría una causa penal contra el ex ministro.