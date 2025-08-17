Brahim se gana un sitio

El Real Madrid cuenta esta temporada con muchos recursos en el ataque, donde Vinicius y Kylian Mbappé parecen inamovibles. La otra plaza, al menos hasta que Bellingham se recupere al completo, parece estar más que disputada. Gonzalo fue el elegido por Xabi Alonso en el Mundial de Clubes, pero de cara a este arranque de la temporada, gana enteros la opción de Brahim Díaz.

El malagueño se convirtió en la apuesta del tolosarra para acompañar a Vinicius y Mbappé en el último test de pretemporada del Real Madrid. En la goleada al Tirol, el futbolista fue titular y cuajó una gran actuación. No marcó, pero asistió a Militao en el primer tanto. Apenas 10 minutos habían transcurrido cuando puso un centro al corazón del área para que el brasileño cabeceara al fondo de la red.

El conjunto blanco terminó su puesta a punto ante los austriacos y una de las principales novedades en el once era la presencia de Brahim. De esta forma, el internacional marroquí le ganaba la partida a Gonzalo, titular en el Mundial, y también a Rodrygo, mientras que Endrick no estaba, por lesión.

De cara al primer encuentro de la temporada, que jugarán los blancos el próximo martes, Brahim se apuntaba a la titularidad. Contra Osasuna, el Real Madrid jugará el primer encuentro del nuevo curso, en el Santiago Bernabéu, y en ese duelo hay dos cosas indiscutibles en ataque, quedando por resolver la duda de quién acompañará a Mbappé y Vinicius.

Brahim, después de su buena actuación, se posiciona como el principal candidato a ser de la partida en el primer choque de los blancos en el campeonato. El malagueño no vio puerta, pero sí que cuajó un buen partido, asistiendo en uno de los goles, sacando su mejor fútbol. Encaró, se ofreció, se asoció, apareció mucho por dentro, dejando claro que pondrá las cosas muy difíciles a Xabi Alonso cuando tenga que tomar una decisión de cara a la confección de la alineación.

Brahim da la vuelta a su situación

No lo tenía fácil Brahim Díaz, después de no tener apenas relevancia en un Mundial de Clubes donde Gonzalo eclipsó al resto de los integrantes del ataque. Con Mbappé convaleciente de su gastroenteritis, el canterano blanco fue compañero de Vinicius en el ataque, con Bellingham por detrás. Ni el andaluz, ni Rodrygo tuvieron un papel destacable en la primera cita de Xabi Alonso como entrenador del conjunto blanco. Apenas entraron en sus planes.

Sin embargo, en estas dos semanas, Brahim ha conseguido darle la vuelta a la situación. Durante estos días de trabajo en Valdebebas, el malagueño ha ido demostrándole a Xabi que merece un puesto en el ataque del conjunto blanco, hasta el punto de ser titular en Innsbruck, donde los madridistas ganaron 0-4 al Tirol. Y allí, dejó buenas sensaciones de cara al primer encuentro del curso, donde no sería extraño verle entrar de nuevo en el tridente.