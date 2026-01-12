El detalle de señorío de Carvajal y Vinicius preocupándose por la salud mental de Araujo

Ronald Araujo volvió a disputar minutos con el FC Barcelona tras más de un mes de ausencia. El futbolista uruguayo, que ha estado de baja por motivos de salud mental, regresó en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Vinicus Junior, uno de sus grandes rivales en los Clásicos en el último lustro, se interesó por su situación durante el descanso. También lo hizo Dani Carvajal, que esperó a la celebración culé tras el pitido final para preguntar al charrúa cómo se encontraba.

La derrota ante el Chelsea por 3-0 fue el desencadenante de la baja de Ronald Araujo. El defensor fue expulsado antes del descanso en Stamford Bridge, firmando una actuación por la que le llovieron las críticas. Desde aquel 25 de noviembre, el uruguayo se ausentó durante más de un mes de los entrenamientos con el Barça por problemas de salud mental. Araujo tuvo que alejarse del fútbol, con el objetivo de recuperarse. Este parón vital incluyó un viaje espiritual a Israel, con permiso del club.

El futbolista regresó al trabajo con sus compañeros el pasado 29 de diciembre. Sin embargo, Araujo no entró en la lista de convocados para el derbi ante el Espanyol del 3 de enero. El defensor ha continuado ejercitándose con normalidad y estuvo entre los elegidos de Flick para la Supercopa de España. En las semifinales ante el Athletic Club, Araujo no se sentó en el banquillo. Su regreso se produjo en la final contra el Real Madrid, ingresando en el tiempo de descuento en sustitución de Lamine Yamal. Las bajas en el centro de la defensa del FC Barcelona, obligarán a Flick a contar con él de cara a próximos compromisos.

El primero en tener un gesto en el Clásico -captado por las cámaras- con Ronald Araujo fue uno de sus principales contrincantes en pasados duelos entre Real Madrid y FC Barcelona. Un Vinicius Junior que, en las inmediaciones del túnel de vestuarios, se acercó a hablar con el uruguayo. La conversación no se pudo apreciar, pero el brasileño se despidió con un gesto de cariño hacia el jugador culé. La retransmisión de Movistar sí captó parte del intercambio entre Carvajal y Araujo. «¿Mejor?», preguntó el capitán madridista. El defensor apreció el interés y respondió con un «muchas gracias. Bien, amigo. Bien. Mejor, mejor…».

Flick valoró el regreso de Araujo

Sus compañeros y cuerpo técnico del FC Barcelona mantearon a Ronald Araujo tras el triunfo en la final de la Supercopa de España. Una muestra de cariño que se trasladó a la sala de prensa, donde Hansi Flick puso en valor el regreso del charrúa a los terrenos de juego. «En esta situación, jugar y ganar este título significa mucho para él. Muy feliz de que esté de vuelta y esté bien. Nosotros le apoyaremos siempre. Es un chico fantástico, un jugador importante para nosotros y en el vestuario. Estoy muy feliz por él», declaró el técnico blaugrana.