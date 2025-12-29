Araujo vuelve a entrenarse con el Barcelona después de más de un mes de descanso vital

Ronald Araujo ha vuelto este lunes, 29 de diciembre, a los entrenamientos del Barcelona después de más de un mes de descanso vital con el objetivo de resetear su salud mental. El conjunto culé realizó su primera sesión después de las vacaciones de Navidad a puerta abierta sobre el césped del Johan Cruyff. La gran novedad fue el regreso del central uruguayo.

Más de un mes después, Araujo está de vuelta. El pasado 25 de noviembre, el defensa culé se autoexpulsó en Stamford Bridge en un duelo de Champions League contra el Chelsea. Antes del descanso, el defensa uruguayo dejó a su equipo con un jugador menos. Lo que vino después es la goleada de los de Maresca al conjunto dirigido por Hansi Flick.

Aquella situación afectó muchísimo a Araujo. Le pidió un tiempo de descanso al Barcelona para recuperar su salud mental y la entidad culé se lo concedió. Ha estado más de un mes fuera descansando vitalmente y aprovechando este momento para realizar algún viaje espiritual como el que hizo a Israel.

Araujo está de vuelta, aunque por el momento entrenando junto al equipo. No es seguro que entre en la lista para el primer partido del año contra el Espanyol. La realidad es que el Barcelona está necesitado de defensas centrales y el regreso del uruguayo es una gran noticia para los de Flick.

El Barça ha regresado a los entrenamientos este lunes en una sesión abierta al público que es tradición en todos los equipos durante las Navidades. El cuadro culé ya prepara el derbi catalán del sábado contra el Espanyol en el que será el primer duelo del año para los de Flick.

Pedri y Dani Olmo, hasta el momento sin el alta médica y dudas para el derbi catalán, se entrenaron este lunes junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento a puertas abiertas. También estuvo Koundé después de caer lesionado frente al Villarreal el pasado 21 de diciembre en campo del Villarreal. El defensa francés se le vio anoche en Marruecos viendo un partido de la Copa África.