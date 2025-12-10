Pedri respalda a Araujo por sus problemas de salud mental: «Le queremos mucho y le necesitamos»

Pedri González habló del estado de Ronald Araujo después de la victoria en Champions ante el Eintracht. El uruguayo decidió apartarse del fútbol hace unas semanas para recuperarse mentalmente y, desde entonces, el central ha desaparecido completamente del club azulgrana. Es por ello que apareció el canario en zona mixta para actualizar cómo se encuentra y apoyarle en el momento más duro de su carrera deportiva.

«No es un tema fácil. Darle todo el ánimo del mundo, ya lo hablé con él en privado. Es uno más de la familia, lo queremos mucho y lo necesitamos tanto dentro como fuera del campo. Son cosas que pasan. Hay errores dentro del campo y todo el mundo nos equivocamos. Ojalá esté con nosotros lo antes posible», confesó en TNT Sports.

Araujo fue una de las caras culpables de la debacle contra el Chelsea. Acabó expulsado por doble amarilla y dejó a su equipo con uno menos durante toda la segunda parte. Salió cabizbajo y no se pronunció ni públicamente ni en sus redes sociales. Un partido que hizo que fueran sus agentes a las instalaciones del club para comunicar su baja indefinida hasta que este preparado psicológicamente para regresar a los terrenos de juego.

Desde entonces, varios futbolistas se pronunciaron sobre el charrúa como Courtois, quien destacó el grave perjuicio que son los insultos en redes: «Somos personas, no máquinas. Sufrió abuso en redes y ahí siempre empieza todo. Luego nos calentamos por qué un jugador está mal mentalmente», Incluso la selección uruguaya también mostró su apoyo en redes: «¡Estamos con vos, Ronald!», escribieron con una foto del central con los colores de su país.

Este martes se vio a Araujo y su pareja en un viaje espiritual a Jerusalén (Israel) para hacer un viaje espiritual y recuperarse lejos de Barcelona para volver lo antes posible a ayudar a sus compañeros. De momento, no hay fecha de vuelta, pero en el vestuario quieren que regrese lo antes posible.