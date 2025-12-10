La cara de Lamine Yamal al cambio de Flick que todo el mundo comenta en Barcelona

Lamine Yamal no hizo un buen partido ante el Eintracht. A pesar de su gran asistencia a Jules Koundé en el gol de la victoria, la perla del FC Barcelona acabó enfadado tras ser sustituido en los minutos finales por decisión técnica de Hansi Flick. Una decisión que no le gustó nada y que no dudó en mostrar a todo el mundo para escenificar su frustración.

Por ganas no fue. Lo intentó de todas las formas en la que sabía, pero la defensa alemana no le dejó margen de poder usar los espacios para hacer su fútbol. Un estado mental que fue a más a raíz de recibir la tercera tarjeta amarilla que le impediría estar en la próxima jornada de Champions ante el Slavia de Praga el próximo 21 de enero. Con 2-1 en el marcador, el entrenador germano optó por añadir piernas frescas con la entrada de Roony.

Al levantar el cartel el cuarto árbitro, Lamine reaccionó negando con la cabeza mientras expresaba su desacuerdo con Flick, incluso no le saludó mientras se marchaba al banquillo enfadado. Una imagen que vuelve a poner en evidencia la falta de respeto del extremo tanto por su compañero como por el cuerpo técnico. Aun asi, Hansi trató de quitarle hierro a las imágenes: «Se ha decepcionado un poco por ello, pero tenía amarilla y necesitábamos piernas frescas. No es un problema porque es como es. Entiendo que todos quieren jugar y él cree que puede jugar 100 minutos. Es joven y tiene buena actitud. No tengo problema con él, yo también fui jugador y lo aceptó», explicó. Esta temporada, Yamal es el cuarto jugador del Barcelona que más minutos ha disputado (1.416), solo por detrás de Eric García, Koundé y Cubarsí.

Los gestos de Lamine Yamal ya son recurrentes

No es la primera vez que Lamine Yamal deja esa clase de gestos a Flick. Ya lo hizo el pasado mes de mayo en la última jornada de la pasada liga en San Mamés cuando su entrenador le preguntó si estaba dispuesto a salir sustituido (el Barça ganaba 0-2 con doblete de Robert Lewandowski). Sin embargo, Lamine mostró su desaprobación y le negó su decisión dejando otra cara larga. Esta vez, el delantero ha tenido que respetar la decisión, pero sus reacciones siguen siendo las mismas y dejando en el aire la permisividad que existe en Barcelona con su estrella.

Eso, sumado a sus gestos en redes sociales, hace que exista cierta preocupación sobre la actitud que está tomando Lamine en los últimos meses. Aunque en la directiva están muy contentos con él, existen gestos que en el club prefieren que se ahorre para no trastocar el ambiente en el vestuario.