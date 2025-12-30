Iñaki Williams explota por jugar la Supercopa en Arabia Saudí: «Es una mierda»

Iñaki Williams se ha pronunciado sobre la Supercopa de España, que se jugará un año más en Arabia Saudí. Antes de viajar a Yeda, donde el Athletic se medirá al Barcelona en semifinales, el capitán del conjunto vasco se ha pronunciado sobre jugar fuera de España esta competición: «Muchas veces lo he dicho y no me muerdo la lengua. Para mí, jugar en Arabia es una mierda».

El delantero rojiblanco ha sido claro a la hora de exponer los motivos por los que tiene este pensamiento. En primer lugar, se ha referido al hecho de que una competición española se juegue fuera de nuestro país, por lo complicado que supone el desplazamiento para la afición. Además, ha hablado sobre la diferencia en lo relativo a masa social de Barcelona y Real Madrid en Arabia, donde el Athletic apenas tiene tirón.

“No me muerdo la lengua. Jugar en Arabia es una mierda”, dice Iñaki Williams. El delantero del @AthleticClub se muestra tajante sobre la #Supercopa y tener que jugar fuera “una competición nacional”. Miles de athletitzales han podido ver el entrenamiento abierto en San Mamés pic.twitter.com/hkmPm3jAcF — Teledeporte (@teledeporte) December 30, 2025

No es lo único. El mayor de los hermanos Williams ha señalado además que está a punto de ser padre y se ha quejado de tener que viajar a más de 4.500 kilómetros de su casa cuando su mujer está a punto de dar a luz. Se ha resignado, finalmente, reconociendo que «son gajes del oficio» y señalando que, pese a todo, tratará de dar su mejor versión en las semifinales contra el Barcelona.

«Tener que llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados, al facilitar ese desplazamiento», ha señalado Williams. Entre los inconvenientes que ha enumerado el futbolista bilbaíno ha destacado que los aficionados saudíes tiran más por los que serán sus rivales en esta Supercopa de España: «Por masa social, allí parece que jugamos fuera de casa y aquí sabemos de todos los athleticzales que nos acompañarían».

Por último, ha alegado un motivo personal para argumentar su pensamiento de que jugar en Arabia Saudí esta competición «es una mierda»: «Además, en los próximos días voy a ser padre y el tener que marcharte dejando aquí ami mujer y a mi hijo es una faena, pero son gajes del oficio. Al final yo estoy a disposición del club e intentaré hacerlo lo mejor posible en la Supercopa».