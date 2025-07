VOX sacude a Iñaki Williams por sus críticas: «Hartos de que los multimillonarios nos digan qué votar»

VOX ha reaccionado a las palabras de Iñaki Williams pronunciadas este martes en una rueda de prensa en las que además de denunciar una «campaña mediática» orquestada por el Barcelona para tratar de fichar a su hermano Nico, habló de que «la ultraderecha está de moda». El jugador del Athletic relató lo que supone para él ser el primer capitán negro de la historia del club de Bilbao: «Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y de ser una de las referencias a nivel no solo en Euskadi, sino en España. Eso es importante para nosotros».

Horas más tarde, VOX, a través de sus redes sociales, respondió a las palabras de Iñaki Williams: «Los españoles están hartos de que multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir». El partido liderado por Santiago Abascal contestó dándole la vuelta al discurso del delantero del Athletic, que protagonizó una comparecencia bastante comentada.

Los españoles están hartos de que multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir. https://t.co/HKUu6lBkCb — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 29, 2025

En esta, también se refirió a sus compañeros de raza negra, Álvaro Djalo y Adama Boiro, de los que dijo ser «gente de familia y muy humilde» que pueden «exponer lo que viene a hacer aquí la gente», algo «bueno para todos». «Supone mucho ser capitán del Athletic. Parece una casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace ya 31 años. El destino es el destino y si no fuese por mis padres ni Nico ni yo estaríamos aquí», añadió Iñaki.

VOX y la rajada de Iñaki Williams contra el Barça

En esa misma rueda de prensa, Iñaki habló del sufrimiento de él, su hermano y su familia por las filtraciones del Barcelona a los medios de comunicación con el objetivo de presionar para conseguir el fichaje del menor de los Williams: «Todos sabemos cuál es la presión que querían ejercer sobre todos los aficionados del Athletic, mi hermano, una campaña mediática que puede ser que ellos pensaran que les iba a funcionar».

«Nosotros, el Athletic como club, cuando quieres o pretendes a un jugador lo hacemos a lo bajini, ese ruido externo ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas porque muchas de las que se decían o se filtraban a los medios eran mentiras», aseguró.

«Si te soy sincero mi hermano tenía la decisión bastante tomada, pero había que hacer y redactar un contrato muy largo y que iba a atar a mi hermano hasta 2035, no se podía hacer público de la noche a la mañana. Sucedían cosas que ensuciaban lo que el Athletic quería conseguir. El mural vandalizado, luego le rompieron una luna del coche… cosas que muchas veces no se saben, pero que pasa factura al jugador, a su decisión y es muy fácil desde el sofá de casa decir ‘cómo no haces esto», apuntó Iñaki.