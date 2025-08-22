Scariolo confirma la ausencia de Alberto Díaz en el Eurobasket: «Por primera vez no tengo que hacer descartes»

Sergio Scariolo confirmó en la zona mixta del Movistar Arena la ausencia de Alberto Díaz en el Eurobasket 2025. Tras la derrota de España por la mínima ante Alemania (103-104) el seleccionador comunicó la baja definitiva del base y capitán de Unicaja Málaga y, de esta forma, ya tiene a sus 12 jugadores para el torneo en el que La Familia debuta el próximo jueves contra Georgia.

«Por primera vez en mi etapa como seleccionador no tengo que hacer descartes. No digo que lo agradezco porque siempre es un mal momento, pero esta vez no me toca. Alberto Díaz no llegará y le agradecemos su esfuerzo y su presencia desde la banda e iremos al campeonato tocando madera por los 12 jugadores que de momento ya quedan», afirmó Scariolo.

El base se une a la lista de lesionados compuesta por Eli Ndiaye y Alberto Abalde y de esa forma Scariolo no tendrá que hacer ningún descarte. Los convocados, por tanto, para el Eurobasket son: Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry, Joel Parra, Santi Yusta, Xabi López-Arostegui, Josep Puerto, Santi Aldama, Jaime Pradilla, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez y Yankuba Sima.