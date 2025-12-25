El PSOE dividido tras el batacazo extremeño: Cotrina, Martín y Osuna se disputan suceder a Gallardo

Tras el batacazo del procesado Miguel Ángel Gallardo en las elecciones de Extremadura, el PSOE ha abierto la disputa para encontrar al sucesor que intente lo que hoy parece imposible: evitar que el partido quede marginado en el espectro político, tan lejano de las mayorías absolutas que logró en tiempos de Guillermo Fernández Vara. De acuerdo con los Estatutos, en los próximos días la Comisión Ejecutiva Federal socialista nombrará una gestora hasta la celebración de un congreso regional y la elección de una nueva dirección.

Los candidatos con más posibilidades de convertirse en el sucesor de Gallardo son Álvaro Cotrina, Blanca Martín y Antonio Rodríguez Osuna. De los tres, el único que tiene asegurado su escaño en la Asamblea de Extremadura es Cotrina, secretario provincial de Cáceres desde el pasado marzo, y quien será previsiblemente el portavoz del grupo parlamentario, relevando a Piedad Álvarez. Tiene 39 años, es alcalde de Salorino, su pueblo natal, y durante estos meses se ha mostrado crítico con el liderazgo de Gallardo.

En cuanto a Blanca Martín, su permanencia en la Asamblea todavía no está confirmada a expensas del voto CERA (residentes en el extranjero). Martín ocupa el número ocho por la provincia de Cáceres y todo apunta a que finalmente el escaño irá a parar al PP. La cacereña ha sido presidenta de la Asamblea desde 2015. Un puesto que le cedió el PP en las pasadas elecciones –preparando un pacto con el PSOE que nunca llegó pero que derivó en un enfrentamiento con Vox-. De momento, es la única de los tres que abiertamente ha expresado que se está «pensando» concurrir a las primarias socialistas.

El tercer nombre es Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, a quien el batacazo de Gallardo le ha dejado fuera de la Asamblea. Rodríguez Osuna ha sido el portavoz del Comité Electoral en estas elecciones, y concurría en el número 15 de la lista socialista de Badajoz, donde sólo han sacado 10 escaños.

A diferencia de Cotrina, Rodríguez Osuna no plantea dudas sobre la continuidad y respaldo de Ferraz. En sus últimos años de Alcaldía convirtió Mérida en uno de los puntos de acogida masiva de inmigrantes ilegales llegados de Canarias, como guiño a Pedro Sánchez, habilitando incluso el albergue municipal de El Prado para su uso exclusivo. Una decisión que abrió el debate sobre la gestión migratoria y que permitió a Vox fortalecer su discurso. Rodríguez Osuna promocionó el mercadillo de Navidad de Mérida con la palabra Alá en árabe, como denunció OKDIARIO.

El tiempo para nombrar al sucesor del imputado Gallardo va en la contra del PSOE si quiere participar de algún modo en la negociación del futuro gobierno autonómico.

La propuesta de Rodríguez Ibarra de abstenerse para permitir el gobierno de Guardiola sin interferencia de Vox no tiene calado en Ferraz, ni en La Moncloa. Pero en 2023, ambos partidos sí negociaron la Mesa de la Asamblea. El 20 de enero se ha de constituir el nuevo Parlamento. María Guardiola –pese a no haber iniciado la ronda de conversaciones con los grupos políticos– se ha mostrado receptiva a ofrecerle a Vox «una alternativa de derechas» para liderar Extremadura.

La marca del PSOE está lastrada por los escándalos de corrupción que rodean a Sánchez, cuyos inicios como líder se forjaron entre Don Benito y Villanueva de la Serena, de la mano no sólo de Gallardo sino de José Luis Quintana, el actual delegado de Gobierno, cuya influencia en la región todavía es importante en un PSOE absolutamente dividido.

Mientras el PSOE decide su sucesor, el plan de Gallardo es tomar posesión del acta en la Asamblea, lo que le permitirá seguir aforado en el caso del hermanísimo.