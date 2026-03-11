Evacuadas 10 personas de un edificio de Altea por el incendio de una vivienda en el cuarto piso

Un total de 10 personas, una de ellas con movilidad reducida, han resultado evacuadas a consecuencia del incendio originado en el interior de un cuarto piso en un edificio también de cuatro alturas situado en la Avenida del Rey Jaime I, en el municipio alicantino de Altea.

Altea se encuentra próxima a la turística localidad de Benidorm. Y, como Benidorm, está ubicada también en la comarca de la Marina Baja, al norte de la ciudad de Alicante. Las llamas han salido por la terraza de la vivienda y han sido visibles desde el exterior. El fuego se ha propagado a otras viviendas de la misma edificación. No ha habido que lamentar desgracias personales.

El fuego se ha declarado a las 17:15 horas de este miércoles. Hasta el lugar se ha desplazado a toda velocidad una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) del Parque de Benidorm del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, una Bomba Urbana Pesada (BUP), una Bomba Urbana Ligera (BUL) y una Autoescalera (AEA). Dotadas en su conjunto con un sargento, un cabo y nueve bomberos, que son quienes han participado en las tareas de extinción.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de febrero, un total de 13 personas tuvieron que ser rescatadas en plena madrugada también por los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante a consecuencia de un incendio originado, inicialmente, en la zona de recepción de un hostal ubicado en El Altet, una partida del municipio de Elche, en la provincia de Alicante, donde también se ubica el aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche, según informaron entonces desde el propio Consorcio Provincial.

Varias personas que en esos momentos se encontraban en el establecimiento tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo, tanto in situ, como posteriormente en centro hospitalario, según las mismas fuentes.