Abascal en Treviño, la isla burgalesa en el corazón de Álava que quiere anexionarse Bildu: «Esto es España»

Santiago Abascal será el único líder político que, junto al candidato de Vox, Carlos Pollán, haya visitado el Condado de Treviño en plena campaña electoral de Castilla y León. El líder de la formación ha reivindicado este miércoles desde Treviño que la región «es Burgos y España», ante «los intentos de Bildu y PNV de anexionarse la región a Álava».

Treviño es una isla burgalesa en el corazón de Álava. En clave electoral, es difícil cifrar el impacto en las urnas que la visita de Vox puede tener de manera directa en esta región, donde sólo un 37% de la población acudió a votar en las anteriores elecciones autonómicas de 2022.

Sin embargo, su repercusión a modo de discurso en el resto de la comunidad adquiere otra trascendencia. Treviño es el botín español que quieren repartirse Bildu y PNV en 2029, cuando acaben los convenios firmados entre la Diputación Provincial de Álava y la de Burgos, en materia de sanidad, educación y transporte.

Una amenaza que se repite desde hace años por parte del País Vasco independentista. Al fin y al cabo, sus habitantes viven, trabajan y consumen servicios en Vitoria; y social y culturalmente están más conectados con Álava que con Burgos. Lo que legitima a ojos de algunos vecinos la influencia de Bildu y PNV aunque jurídicamente el enclave siga perteneciendo a Burgos.

De hecho, en la escuela pública del Condado de Treviño los niños a partir de sexto de Primaria dan clases de vasco. Un reclamo para poderse «integrar» en el mercado laboral del entorno del País Vasco.

Treviño y la presencia de Bildu y PNV

En el Condado de Treviño mandan agrupaciones locales, generalmente de marcado perfil izquierdoso y abertzale. Allí PNV tiene un concejal y EH Bildu otro. Lo que ha hecho que en pueblos como la Puebla de Arganzón, la corporación tenga 7 miembros, 4 del PNV y 3 de EH Bildu.

Su nombre proveniente del latín trivinium y en él se revela la realidad de este lugar burgalés enclavado en la provincia de Álava. Treviño (con v a la castellana, o Tribiñu con b a lo vasco) significa ‘cruce de caminos’.

Hace aproximadamente un año, las Juntas Generales de Álava aprobaron, con el apoyo de PNV, Bildu, PSE y Elkarrekin, incorporar Treviño a la provincia de Álava. La reacción no se hizo esperar por parte de la Diputación de Burgos, que denunció que la propuesta atentaba contra «el autogobierno de Castilla y León y la legalidad constitucional».

Legalmente, no hay anexión posible a corto o medio plazo: se necesitaría una ley orgánica y acuerdo del Estado y de ambas comunidades. Lo que sí hay es movilización política y simbólica: Bildu y PNV buscan crear presión y narrativa a favor del nacionalismo, aunque sin base legal inmediata. Los independentistas buscan ganar el relato de Euskadi frente al Reino de Navarra. Porque la villa de Treviño marca en cierta manera el origen del Reino de Navarra, fundada por Sancho VI en 1161. El motivo por el que Treviño acabó siendo castellana es el mismo por el que Mendavia o Larraga son a día de hoy navarras.

En 1200, el rey Alfonso VIII de Castilla logró anexionarse Guipúzcoa y Álava. En el caso de Treviño, fue sitiada, pero no logró tomarla. En plena pugna, Sancho el Fuerte y el monarca castellano negociaron la capitulación e incorporación de la villa al reino de Castilla, intercambiándose los citados territorios a favor de Navarra, sin que los castellanos pidan ser devueltos.

Abascal y Vox en Treviño vs. los antifas

En este contexto se entiende que la visita de Abascal a Treviño haya causado revuelo entre los vascos independentistas afincados en este condado, donde encuentran vivienda más barata, mientras trabajan en Álava. En algunas de las fachadas de las casonas burgalesas, lucían pancartas reivindicativas con mensajes «FCK Vox» [que se joda Vox] y «Trebiñu Antifaxista».

Abascal, junto a la catedral del condado y a escasos metros de un grupo de radicales antisistema, ha reivindicado respecto de Treviño que «esto es España», denunciando los intentos del separatismo vasco.

No es de sentido común que los españoles tengan problemas con su tarjeta sanitaria cuando cambian de región o hacen turismo, y que los ilegales que asaltan nuestras fronteras tengan acceso a la asistencia sanitaria total que financian con sus impuestos los españoles de a pie.… pic.twitter.com/hsC17nKbOc — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) March 11, 2026

«Como alavés, conozco perfectamente los intentos permanentes del separatismo vasco por colonizar pueblos, comarcas y provincias, intentando cambiarles su propio nombre, su historia y su identidad», ha advertido Abascal, defendiendo que la visita de Vox a la región tiene como objetivo «exigir respeto a la identidad, a la historia de esos pueblos, de esas comarcas, y para denunciar a los que promueven el enfrentamiento».

Asimismo, ha expuesto la incoherencia de los independentistas, apelando frente a ello «el sentido común»: «Los que quieren levantar fronteras interiores dentro de España son también los que están intentando destruir todas nuestras fronteras exteriores». Precisamente en esta región, Abascal ha propuesto vetar del sistema sanitario «a todo aquel inmigrante ilegal».