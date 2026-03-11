El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad este miércoles en la localidad madrileña de Fuenlabrada, un histórico feudo del PSOE, para grabar un vídeo para sus redes sociales. Lo ha hecho sin anuncio previo en la agenda oficial del Gobierno ni comunicación pública del PSOE. El PP de Fuenlabrada ha denunciado que los cortes de las calles y las restricciones de acceso son «desproporcionadas» y «puramente propagandista».

En las imágenes se ve montándose en un Renault Mégane, algo que en el PP han destacado como «llamativo» y que describen como «una escenificación estudiada para aparentar cercanía y humildad». En los vídeos se puede ver un despliegue de otros automóviles del parque móvil del Estado escoltando al del presidente del Gobierno.

En las imágenes se le ve visitando la Plaza del Tesillo, recién reformada, paseando por un barrio céntrico, entre Fuenlabrada Central y Parque de los Estados, dos zonas obreras de la localidad. También se le puede cerca del centro comercial Plaza de la Estación, próximo al Ayuntamiento.

La localidad madrileña de Fuencarral ha sido históricamente un feudo socialista. Allí ha gobernado el PSOE durante toda la democracia, como primera fuerza política. De hecho, al líder puede verse acompañado del alcalde actual del municipio, el político del PSOE Francisco Javier Ayala Ortega.

Sin embargo, los vídeos muestran el descontento de varios transeúntes que dirigen gritos contra el jefe del Ejecutivo y que le afean los cortes de tráfico que se han producido en la ciudad.

Desde el PP lamentan la «carga simbólica» de la fecha señalada. Este miércoles es el 22º aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, en los que murieron 193 personas y más de 2.000 resultaron heridas. «Mientras tantas familias siguen recordando con dolor y respeto a quienes fueron asesinados, Pedro Sánchez ha decidido venir a Fuenlabrada en secreto para grabarse un vídeo», inciden los populares a través de una nota de prensa.

Además, desde el partido de Alberto Núñez Feijóo, critican que es una muestra de la «forma de hacer política» de Sánchez: «Basada exclusivamente en la propaganda, el maquillaje y el impacto en redes sociales».

En el PP lamentan que Sánchez ha utilizado «las instituciones y los recursos públicos al servicio de su imagen personal». Además, critican que haya convertido Fuenlabrada «en un plató improvisado para sus redes sociales, mientras los vecinos pagan las consecuencias de su puesta en escena».

Los populares exigen «más respeto» para los vecinos, además de «más transparencia institucional y menos utilización partidista de los recursos públicos». Todo ello mientras ponen el grito en el cielo por que la ciudad «haya sido bloqueada» y se utilicen los lugares públicos como «decorado para una operación de marketing político».

Vídeos madrileños de Sánchez

Sánchez ya visitó varias ciudades madrileñas para hacer campaña hace dos años, antes de las elecciones municipales de 2023. Sánchez tuvo un encuentro en enero de ese año con un grupo de supuestos ciudadanos anónimos, «pensionistas», para jugar a la petanca y que resultaron ser en su amplísima mayoría históricos del PSOE.

OKDIARIO indagó en las identidades de estos ciudadanos y se encontró con que allí figuraba Joaquín López Galán, antiguo concejal de Urbanismo y padre del actual homólogo de Educación y Deportes en la mencionada localidad madrileña; José Ventura Sousa, secretario de Administración de los socialistas en Coslada, o el responsable de Política Municipal en el municipio, Juan Santos.

Un mes más tarde, el líder grabó otro vídeo propagandístico en la biblioteca municipal de Fuenlabrada, que fue convenientemente cerrada por el consistorio para uso presidencial. El jefe del Ejecutivo tiró de dos figurantes para rodar su amena charla. Después, salió a la luz la filiación socialista de estos jóvenes, que resultaron ser una afiliada a las Juventudes Socialistas de España (JSE) y que formará parte de las listas municipales para el 28-M, y una amiga socialista cercana al alcalde de la localidad, Javier Ayala.