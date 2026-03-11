La Policía confirma como un caso de violencia de género el asesinato de tres mujeres en un incendio provocado en Miranda de Ebro (Burgos). El detenido se ha entregado esta mañana en la comisaría de la Policía Nacional, aunque por el momento no ha confesado los hechos, ocurridos en la noche del martes.

El detenido por el incendio en Miranda de Ebro es un hombre nacido en Meruelo (Cantabria), que había tenido una relación sentimental con una de las víctimas, una mujer de 58 años llamada Dolores. Las otras dos mujeres asesinadas son la madre de Dolores y Laura, una vecina colombiana de 24 años.

La madre e hija vivían en el edificio de dos plantas que incendió el detenido y la vecina se encontraba con ellas en el momento del incendio en el edificio de Miranda de Ebro.

Las cámaras grabaron al asesino

Las cámaras de seguridad de la zona próxima al Ayuntamiento grabaron al hombre acumulando enseres en el portal del edificio antes de prenderles fuego valiéndose de un líquido inflamable. Luego, se marchó directamente del lugar.

Además, los testigos le vieron gritando a Dolores, su ex pareja fallecida, momentos antes de declararse el incendio en el edificio de Miranda de Ebro. Desde ese momento, la noche de este martes, la Policía comenzó a buscarle hasta que el sospechoso se entregó en comisaría a primera hora de este miércoles.

Condenado por raptar a una niña

El presunto asesino ya fue condenado en 2017 y 2016 por el delito de detención ilegal, en ambos casos las víctimas fueron mujeres.

En diciembre de 2017 fue condenado a seis años de cárcel por raptar y abusar sexualmente de una niña de 9 años en Miranda de Ebro. La víctima fue liberada por la Policía Nacional en buen estado de salud.

En noviembre 2024 la Audiencia de Burgos le volvió a condenar a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer a la que encadenó y golpeó.

El presunto autor del incendio en Miranda de Ebro que ha matado a las tres mujeres, llevaba tiempo en la calle tras cumplir sus condenas. Por este caso, se le condenó por detención ilegal en grado de tentativa, con agravante de reincidencia, y lesiones leves.

Niños intoxicados en el incendio

En el incendio en Miranda de Ebro provocado la noche del martes por el detenido, también se registraron diez intoxicados, entre ellos dos niños de 7 y 11 años.

Varios vecinos quedaron atrapados por las llamas y uno de ellos se vio obligado a saltar desde la ventana para salvar su vida.

El padre de los dos niños afectados por humo ha lamentado no haber podido hacer más para evitar la tragedia: «traté de ayudar y no pude; siento que podría haber hecho mucho más».