Un camión ha atropellado mortalmente a un hombre de 65 años en silla de ruedas cuando el vehículo hacía una corta maniobra marcha atrás. El conductor no vio a la víctima hasta que ya era demasiado tarde.

Los hechos han tenido lugar esta mañana de martes en la calle Carretera de Villar del Olmo del municipio madrileño de Campo Real.

Los servicios de emergencia de Madrid 112 han recibido el aviso a las 11:10 horas de esta mañana y hasta el lugar se han desplazado sanitarios del SUMMA 112, que a su llegada han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas aunque, finalmente, solo han podido confirmar el fallecimiento.

Los psicólogos del SUMMA 112 han prestado atención tanto al conductor del camión como a la familia del hombre atropellado.

En el suceso han colaborado protección civil de la localidad, SUREM-PC, que ha iniciado las maniobras de reanimación, Guardia Civil y Policía Local de Campo Real, que se ha hecho cargo de la investigación en torno a lo ocurrido.