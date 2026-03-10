La familia de Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos (Badajoz) hace nueve años ha recibido con estupor la noticia de que los dos investigados por el crimen son dos vecinos que viven en la misma calle que la víctima. «Compartimos mesa en una boda y muchas más cosas, éramos amigos, eran como de la familia», relata Luisa, la cuñada de Francisca.

Los dos investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) viven a menos de 30 metros de la puerta de la casa de Francisca Cadenas. Son dos hermanos que según la familia de la víctima, mantenían «buena relación» con Francisca. El lunes, tras cambiarle su condición de testigos a investigados, fueron llamados a declarar por la UCO.

El primero de los investigados sostiene que la noche de los hechos estaba en el Hospital de Mérida y que no sabe donde estaba su hermano menor. La declaración del hermano mayor se prolongó durante seis horas y el turno de del hermano menor llega esta tarde de martes.

«Los asesinos están entre nosotros»

Es un secreto a voces que los cerca de tres mil habitantes del pueblo de Hornachos creen a ciencia cierta que los culpables de la desaparición de Francisca Cadenas viven entre ellos. Por ese motivo, la calificación de investigados para los dos vecinos de la mujer desaparecida no les ha pillado por sorpresa, aunque sí acrecienta la ansiedad en el municipio.

«No es de extrañar que haya causado una sensación de desconcierto y desasosiego especialmente íntimas e intensas, en una comunidad pequeña en la que la confianza en el vecino es garantía de sana convivencia», corrobora la psicóloga Ana Villarrubia, muy familiarizada con este tipo de casos.

«Se despiertan un tipo de suspicacias muy particulares y se crea un clima de ‘persecución’ colectiva en el que cada persona deja de ser quien era para convertirse en amenaza potencial, en base de desconfianza y posible elemento hostil a descubrir. No tengo duda de que esto ha alterado de manera definitiva la estabilidad y la seguridad de muchas de las personas de este pueblo, especialmente de las que fueran más cercanas a Francisca», puntualiza la experta.

Uno de los interrogados lo niega

«Esa noche estuve en el Hospital de Mérida, soy inocente», proclama el mayor de los hermanos investigados, tras su interrogatorio de este lunes que se prorrogó durante más de seis horas.

«Mi hermano no sé donde estaba», admitió también. Será el mismo hermano en persona el que debe aclararlo, de nuevo, ante la UCO de la Guardia Civil. Los dos hermanos ya habían sido interrogados y su casa registrada por parte de los especialistas de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz.

Los abogados de los investigados denuncian la supuesta indefensión de sus clientes, «que no saben aún de qué se tienen que defender». Insisten en la actitud colaboradora de sus clientes y recuerdan que prestaron sus consentimiento a la Guardia Civil para registrar su vivienda la misma noche de la desaparición de Francisca Cadenas. «Estas personas ya han sido suficientemente analizadas, yo creo que con bastante meticulosidad, en su momento» ha puntualizado las defensas de ambos.