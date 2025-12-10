Los tres menores que mataron a la educadora social que estaba con ellos en un piso tutelado de Badajoz han sido condenados por asesinato y robo con violencia. Los dos jóvenes que tenían 14 y 15 años cuando ocurrieron los hechos, cumplirán seis años de internamiento por el asesinato y la chica de 17 años que les acompañó, cumplirá cinco años como cooperadora necesaria.

La jueza, además condena a uno de ellos por los delitos de conducción sin permiso y daños. Asimismo, les impone la pena de tres años de libertad vigilada.

La sentencia condena además en esta misma causa a una tercera menor por el delito de cómplice de asesinato y robo con violencia en casa habitada a la que se le impone la pena de cinco años de internamiento en régimen cerrado y otros tres años de libertad vigilada.

Mataron a la educadora para fugarse

Los hechos sucedieron durante la noche del 9 de marzo de 2025, en un piso tutelado de la urbanización Guadiana en Badajoz, en el que estaban custodiados los menores, y el cuerpo fue hallado por la Policía la madrugada del 10 de marzo.

La educadora Belén Cortés estaba obligada a cubrir el turno de noche sola con cuatro adolescentes, tres varones de 14, 15 y 17 años y una chica de 17, en el chalet tutelado responsabilidad de la Junta de Extremadura.

Esa noche, los dos varones más jóvenes, volvieron a intentar fugarse como ya habían hecho antes para pagarse el consumo de drogas. La educadora intentó impedirlo y la asesinaron salvajemente.

Tres de los menores, los de 14 y 15 y la chica, cogieron el coche de la víctima y huyeron con él, el cuarto menor huyó de la vivienda y se refugió en otro piso tutelado donde relató los hechos a otro educador social que a su vez alertó a la Policía.

Asesinada a golpes y estrangulada

Los agentes hallaron el cadáver de la educadora con múltiples golpes en el cuerpo y presuntamente estrangulada con un cinturón que tenía rodeándole el cuello. Fue precisamente una fotografía tomada por ese menor en el momento de la agresión a la educadora la que se ha convertido en una de las pruebas fundamentes del juicio.

Los dos menores de 14 y 15 años, junto a la chica de 17, huyeron en el vehículo de la educadora pero sufrieron un accidente. En la carretera hicieron autostop y la chica se separó de los dos varones. Ella fue la primera en ser detenida por la Policía sobre las 4:00 horas de la madrugada.

La Policía localizó a los otros dos menores fugados pasadas las 6:00 horas de la madrugada en Mérida. Tras su paso a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz decretó el internamiento en un centro de los tres como investigados por los delitos de homicidio, robo con violencia y un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso el coche de la educadora. La joven quedó en libertad hasta el juicio.