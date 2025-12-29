Capturan un caimán en un pantano de Albacete e identifican a los que lo soltaron

Cinco meses después de capturar un caimán en un pantano de Albacete, la Guardia Civil ha identificado e investigado a los que soltaron al peligroso animal el pasado mes de julio. Se trata de dos vecinos de Petrer (Alicante) de 29 y 35 años de edad, ahora acusados de delitos contra la flora y la fauna.

La historia del caimán del pantano de Almansa en Albacete se remonta al 9 de julio de 2025, cuando agentes del Seprona, junto con miembros de la Sociedad de Pescadores de Almansa y Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, lograron capturar al ejemplar gracias a una trampa con cebo.

El caimán del pantano de Albacete resultó ser un caimán yacaré, especie exótica originaria de Sudamérica y considerada amenazada, que fue trasladado al Zoo de Madrid para su custodia.

Un caimán en una zona de baño

El animal fue capturado en una zona de baño de fácil acceso, lo que llevó al Seprona de Almansa a abrir una investigación para determinar quién había introducido de forma ilegal este espécimen en el medio natural.

Tras cuatro meses de investigación, la Guardia Civil aha atribuido la participación en los hechos a dos personas de la localidad alicantina de Petrer. Son dos vecinos de 29 y 35 años, que ya figuran como investigados.

El Código Penal contempla para estos delitos contra la flora y la fauna penas de prisión de entre cuatro meses y dos años o multas de ocho a veinticuatro meses.

En cuanto al delito de abandono de animales, el mismo cuerpo legal prevé sanciones de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.