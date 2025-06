«Las limpiezas por asesinatos o muertes implican riesgos para la salud de las personas y no puede realizarlas cualquiera, debe ejecutarla un equipo de profesionales y especialistas en limpiezas traumáticas, con material adecuado». Es el lema de Limpiezas Traumáticas Pilar. «Somos especialistas en homicidios, en 24 horas dejamos la casa para entrar a vivir», aclara su máxima responsable en su página web.

Esta empresaria albaceteña de 50 años recién cumplidos y madre de tres niños se ocupa de limpiar las escenas de muchos de los crímenes de España, también suicidios y «muertes desatendidas», aquellas en las que personas mueren en soledad y sus cadáveres se descubren semanas o meses después de su fallecimiento. Se llama Pilar Valcárcel y desde hace 15 años comanda su propia empresa de limpiezas forenses y asesinatos.

«Sólo hay que tener ganas de trabajar, humanidad y enfrentarse a la vida con naturalidad», comenta con cierta humildad Pilar Valcárcel, a pesar de que los servicios de su empresa radicada en el barrio madrileño de Moncloa están cada vez más demandados.

«Vine a Madrid, hay más demanda»

«Sólo en este mes de junio ya llevamos 15 servicios en Madrid y alrededores», confirma Pilar. Hace años se dedicaba a los servicios de limpieza en Hellín, en su Albacete natal, hasta que comenzaron a llegarle cada vez más peticiones para limpiar escenas de asesinatos. «Entonces decidimos mudarnos a Madrid porque tenía mucha más demanda que Albacete».

«A Madrid llegué un día que nos llamaron por el suicidio de un chico», fue ella en persona, a Pilar le gusta gestionar su empresa sobre el terreno. «Nunca había visto eso, el suceso había ocurrido en un cuarto de baño, la víctima se cortó las venas y luego se arrepintió e intentó salir sin conseguirlo, por desgracia. Todo estaba rojo, no se distinguían paredes ni azulejos», se lamenta Pilar.

Mil euros, 5 horas y ni rastro del crimen

Su empresa figura en el registro mercantil bajo la actividad de «limpiezas especiales». En realidad, Pilar y su equipo son esas personas que llegan armadas de fregonas y productos especiales, envueltas en sus trajes y mascarillas, a las escenas donde se acaba de registrar un crimen. Suelen cobrar de media cerca de 1.000 euros y tardar cinco horas en dejar una estancia o vivienda como si en su interior no hubiera ocurrido ningún suceso luctuoso.

«Este trabajo no lo puede hacer cualquiera, los productos que utilizas no son los mismos, cuando vas a una limpieza por un fallecimiento, lo primero es garantizar la seguridad de mi equipo, cubrirte todo lo posible con trajes EPI y mascarillas», insiste Pilar.

Pilar no habla en balde, tiene un hongo en un pulmón por culpa de un mínimo error durante la limpieza de una muerte desatendida. La empresaria entró en una vivienda en la que habían encontrado a un hombre que llevaba un mes fallecido con la calefacción puesta al máximo. «La puerta no se abría, estaba atrancada, me quité la mascarilla para ver bien cómo abrirla, y cuando por fin cedió la puerta, al respirar me tragué todo lo que había allí, fue en un pueblo de Segovia».

«No todo el mundo vale»

En esta actividad de limpiezas forenses de asesinatos o suicidios, no todo el mundo vale. Pilar tardó varios meses en consolidar su equipo de limpieza. «Enseguida ves que alguien no vale, sobre todo por el olor, se te mete dentro y comienzan con las arcadas y terminan vomitando», explica la empresaria que ahora ha reunido un equipo muy profesional.

Las familias son las que solicitan los servicios de Limpiezas Traumáticas Pilar: «Es muy delicado, no basta con limpiar bien, hay que ser sensible al dolor de esas familias. Aunque a veces nos sorprende mucho que no sepan que su familiar lleva muerto semanas o meses». «Cada familia reacciona de forma diferente, unas veces nos dan la llave y nos dicen ‘ahí está la puerta y quitad eso’, otra veces la familia se involucra mucho. Sea como sea, nuestro trabajo también consiste en ahorrarles el mal trago y el sufrimiento a las víctimas», razona Pilar.

Las reseñas de su página web

La empresa de Pilar debe de dar un servicio profesional y adecuado porque las reseñas que recibe en internet tienen la puntuación más elevada. La delicadeza con las familias afectadas es uno de los aspectos que más valoran los usuarios de estos servicios.

«Sin lugar a dudas es una empresa que recomiendo y a los que agradecemos toda la familia la rápida ejecución y un trabajo impoluto y de higiene máxima en lugar afectado. Gracias de nuevo a Pilar y al equipo», cuenta una de las reseñas. «El servicio muy bueno. Rapidez, mucha discreción y muy buenos profesionales», reseña otro usuario. O «Gracias a Pilar por la dedicación y la atención tenida con nosotros. Mis hermanos y yo hemos quedado encantados y muy contentos con vuestro trabajo que no es nada fácil. Gracias por hacernos estos momentos menos duros», agradece una tercera cliente.

La limpieza forense de asesinatos, «muertes desatendidas», suicidios o de casos de síndrome de Diógenes comienza a verse como algo tan natural como la muerte.