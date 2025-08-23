Este gesto que hace tu perro lo ha heredado de los lobos y esto es lo que significa, según los expertos

Todos los que convivimos con un perro sabemos que cada día aparecen ciertas conductas que, por extrañas que puedan parecer, tienen un significado profundo. Los veterinario y etólogos hacen especial hincapié en la importancia de aprender a interpretar estos comportamientos para saber qué quiere decirnos nuestra mascota en cada momento. Uno de los que más llama la atención es el gesto en el que un perro rodea, muerde o atrapa con su boca la cara de otro perro. Podría parecer una especie de agresión encubierta, pero en realidad es un gesto heredado de los lobos.

Los lobos son animales sociales, cuya supervivencia depende en gran medida de la organización y la cooperación dentro de la manada. Para lograrlo, han desarrollado un sistema de comunicación muy rico y variado que engloba posturas corporales, sonidos, gestos… Uno de lo más estudiados por científico de todo el mundo es la conocida como «inhibición de la mordida», que ocurre cuando un lobo joven muerde con suavidad el hocico de un adulto. Es su forma de demostrar respeto y sumisión ante un miembro dominante.

Este gesto que hace tu perro lo ha heredado de los lobos

Cuando vemos a nuestro perro sujetar la cara de otro con su boca en el parque, lo primero que podríamos pensar es que le está agrediendo. Sin embargo, para entender el significado, debemos observar tanto el contexto de la situación como la intensidad del gesto. Si el agarre es relajado, sin intención de dañar, no hay de qué preocuparse, ya que es una muestra de comunicación positiva.

Los expertos apuntan a varios significados posibles:

Por un lado, se puede interpretar como una señal de sumisión. El perro que rodea el hocico del otro puede estar diciéndole que no es una amenaza y acepta su liderazgo. De esta manera tan particular, reconoce su posición inferior en la jerarquía.

En el caso de los cachorros, esta conducta puede formar parte del juego. Mediante las mordidas suaves, los perros practican la inhibición de la mordida, al tiempo que refuerzan vínculos con sus congéneres y aprenden autocontrol.

En ocasiones, cuando existe cierta tensión, el perro puede coger la cara de otro para evitar una pelea. Es una forma de recordarle que no busca conflicto.

¿Es posible diferenciar entre un gesto heredado de los lobos y un inicio de pelea? Los expertos recomiendan prestar atención a algunas señales. Si la mordida es breve y suave, se trata de un gesto de juego o social. En cuanto a la postura corporal, si las orejas, la cola y el lomo están relajados, no hay ningún signo de agresividad. Por el contrario, si la mordida es dura y se acompaña de gruñidos profundos, entonces sí estamos ante un comportamiento agresivo.

Muchos dueños, al ver que un perro muerde la cara de otro, reaccionan con sobresalto y tratan de detenerlo. Sin embargo, los etólogos aconsejan no intervenir de inmediato, siempre que el gestoy se dé en un contexto de juego o interacción. Al corregirlo innecesariamente, podemos frustrar la comunicación natural de los perros y generar más tensión de la que había inicialmente.

Algunos perros trasladan este gesto a sus interacciones con humanos. Puede que intente rodear suavemente tu mano, tu brazo o incluso tu barbilla con su boca. Por lo general, muestra confianza, respeto y un intento de crear un vínculo contigo.

Otros gestos heredados

Muchas de las conductas que observamos en los perros provienne directamente de sus ancestros lobos, con quienes comparten genética y una compleja herencia cultural y social. El agarre de hocico es sólo un ejemplo, pero existen un amplio abanico de gestos que han perdurado a lo largo de los siglos y que se mantienen, casi intactos, en nuestras mascotas actuales.