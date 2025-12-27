Ni por pereza ni por venganza: éste es el motivo real por el que tu gato se hace pis fuera del arenero, según una veterinaria

Hay un motivo por el que tu gato se hace pis fuera del arenero, los expertos aclaran que no es por venganza o pereza. Los gatos son animales extraordinarios, todo aquel que no tenga en su casa es consciente de las capacidades que tienen. Son seres casi mágicos que, sin duda alguna, se convertirán en los mejores inquilinos de nuestra casa. Aprender a convivir con ellos nos lleva a conocer determinados detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Conocer las costumbres del gato es algo que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa cuando en lugar de enfadarnos descubrimos algo importante de nuestra mascota. Hay comportamientos que no siempre acabarán siendo lo que nos acompañará en estos días en los que pasamos más tiempo en casa. Podemos conocer un poco mejor lo que nos está esperando cuando cambia el comportamiento del gato, no será por venganza ante algo que quizás no esperaríamos o por pereza. Una veterinaria nos advierte de lo que supone este comportamiento.

Ni por venganza ni por pereza

La pereza puede ser uno de los motivos por el que el gato se convierte en gran protagonista de nuestra casa. Es un animal que puede dormir horas y horas, gran amante de estos días en los que el sofá y la manta se convierten en grandes protagonistas de estas jornadas.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos enfrentarnos ante un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial.

La venganza forma parte del carácter de un gato que se impone siempre que sea necesario. Un buen aliado de un plus que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un animal que ha sido considerado sagrado en algunas culturas.

El carácter del gato lo hace estar un poco a merced de todo lo que pasa en nuestra casa. El arenero del gato acabará siendo uno de los elementos que nos sumergirá de lleno en una lucha constante. Tenerlo siempre limpio es una necesidad, de la misma forma que nos invitan a saber un poco más sobre la salud de nuestros gatos.

Esta es la razón por la que el gato no usa el arenero

En el arenero está gran parte de la salud del gato. Que lo use de forma regular, pero también que sus heces sean las adecuadas, de no usarlo correctamente o detectar cualquier problema, hay que acudir a un veterinario que nos puede dar más de una sorpresa y descubrir el motivo por el que el gato hace esto.

Tal y como nos explican los expertos de Almonature: «Veamos las posibles causas de un mal hábito higiénico.- La molestia puede tener una causa fisiológica, el gato puede sufrir de infección urinaria o piedras en el riñón que le hacen incómodo el acto de miccionar. En este caso lo más recomendable es dirigirse al veterinario y hacerle un test de orina. Si el gato no tiene suficiente control sobre sus heces entonces podría tener un problema intestinal, y lógicamente, también habría que llevarlo al veterinario para que le hagan una prueba específica.- Quizá al gato no le guste la caja que le hemos puesto, o la arena con que la llenamos. A veces los dueños usan arenas perfumadas, o que requieren, según el fabricante, poco mantenimiento. En realidad, la última palabra la tendrá el gato, que expresará su desagrado absteniéndose de usar la caja.- Si el gato asocia la caja a momentos estresantes para él, también evitará usar la caja, o la usará de mala gana. Por ejemplo, si es atacado por otro gato cuando la usa; también puede asociarla a tomar la medicina, a que lo peinen, o a que le corten las uñas, maniobras usualmente detestadas por él».

Siguiendo con la misma explicación: «En el caso de marcado de territorio, este comportamiento consiste en anunciar su presencia en el territorio y puede aparecer en los siguientes casos:- Un gato macho que no está castrado tiende a marcar su territorio con orina para ahuyentar a otros machos; es bastante infrecuente que una gata hembra lo haga con este mismo propósito.- Una mascota castrada puede marcar con orina o heces su territorio si ve otros gatos merodeando su territorio, o cuando se introduce a un nuevo miembro en el grupo ya existente, o si pierde sus referencias por haber sido pintada la pared o los muebles se han cambiado de lugar.- Incluso un estado de ansiedad puede manifestarse de esta manera, con marcado territorial mediante heces u orina. En este caso el marcado hace que el gato se sienta más protegido y seguro».