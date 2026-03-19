Horario de los supermercados el 19 de marzo, Día del Padre 2026: a qué hora abre Mercadona, Aldi, Lidl, Día…

Hoy es 19 de marzo y como tal, vuelve a traer la misma pregunta de todos los años. Sabemos que es el Día del Padre, y que no es un día festivo como tal, pero lo que hoy se conmemora también es a San José, lo que hace que algunas comunidades sí que tienen marcado en sus respectivos calendarios este día como festivo. Y eso significa que muchos dudan de si los supermercados van a estar abiertos este 19 de marzo o puede que encontremos alguno cerrado.

Lo primero que debemos tener claro es aquellas comunidades que hoy tienen día no laborable en sus calendarios. En concreto son cinco: Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, País Vasco y Navarra. En todas ellas el 19 de marzo es día festivo autonómico. En cambio, en Madrid, Cataluña o Andalucía será un jueves normal y corriente. Esa diferencia es la que marca si podrás comprar con normalidad en los supermercados este 19 de marzo o tendrás que esperar a mañana viernes. Por ello, antes de salir de casa, conviene tener claro qué hará cada cadena.

Mercadona

Mercadona no suele hacer excepciones cuando hay festivo. Si el 19 de marzo es día no laborable en tu comunidad, lo más probable es que encuentres la persiana bajada. En Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, País Vasco y Navarra seguirá esa línea habitual de cierre total durante toda la jornada. En el resto del país, donde el jueves será laborable, abrirá como cualquier otro día, de 9:00 a 21:30 horas. Eso sí, siempre puede haber algún ajuste puntual según el municipio o si la tienda está dentro de un centro comercial. Por experiencia, lo mejor es comprobar el localizador de su web antes de ir, sobre todo si no quieres encontrarte la puerta cerrada.

Aldi

Aldi funcionará de forma muy similar. Donde el 19 de marzo no sea festivo, sus supermercados mantendrán el horario habitual, que normalmente se mueve entre las 9:00 y las 21:30 horas, dependiendo de la ciudad. En Comunidad Valenciana y en Murcia, sin embargo, la mayoría de tiendas no abrirán o reducirán la jornada. En Galicia, Navarra y País Vasco puede ocurrir lo mismo, aunque habrá casos concretos que ajusten horario en lugar de cerrar completamente. Como cada establecimiento depende de la normativa local, conviene revisar la tienda concreta en la web oficial antes de desplazarse.

Lidl

Lidl suele tener una política algo más flexible. En las comunidades donde el jueves sea laborable, no habrá cambios y funcionará con su horario habitual, generalmente de 9:00 a 21:30 horas. En las regiones donde el Día del Padre es festivo, el panorama cambia. En Comunidad Valenciana y Región de Murcia muchos establecimientos no abrirán, aunque puede haber excepciones puntuales. También puede haber variaciones dentro de una misma comunidad, especialmente en zonas comerciales o turísticas con autorizaciones especiales. Por eso, más que fiarse de una norma general, lo recomendable es consultar el horario específico de la tienda más cercana en su página web.

DIA

En DIA la situación dependerá mucho del municipio. En comunidades donde el 19 de marzo sea un día laborable, el horario será el habitual, en torno a las 9:00 y hasta las 21:30 horas, sin cambios relevantes respecto a cualquier otro jueves. En las zonas donde es festivo, algunas tiendas podrían reducir su jornada y otras mantener apertura parcial. No todas cerrarán, pero tampoco todas abrirán como siempre. La cadena suele adaptar sus horarios en función de la regulación local y del tipo de establecimiento, así que aquí más que nunca conviene mirar el horario concreto del supermercado al que sueles ir.

Carrefour

Si hay una cadena donde suele haber más margen en festivo, esa es Carrefour. No significa que todo esté abierto en todas partes, pero sí que es de las que más opciones ofrece cuando el calendario complica las cosas. Allí dónde es un día laborable abrirá como siempre de 09:00 a 22:00 horas, pero en muchos puntos donde el 19 de marzo es festivo, aunque los hipermercados seguirán levantando la persiana, sólo lo harán por la mañana. En cambio los Carrefour Express suelen ser más flexibles, sobre todo en zonas céntricas o de mucho tránsito y en principio abrirán en toda España incluyendo aquellas comunidades que hacen fiesta hoy.

Alcampo

Con Alcampo ocurre algo parecido. En comunidades donde el 19 de marzo no sea festivo, la jornada será completamente normal y los hipermercados funcionarán en su horario habitual, generalmente entre las 9:00 y las 22:00 horas. En cambio, donde sí sea día no laborable, la situación cambia según el municipio. Algunas tiendas abrirán, otras no, y en ciertos casos el horario se reducirá a media jornada. Mucho depende de si el establecimiento está dentro de un centro comercial autorizado para operar en festivos o si la normativa autonómica permite la apertura.

En definitiva, no hay una regla única para todo el país. Lo mejor es comprobar el horario concreto de la tienda a la que sueles ir, porque incluso dentro de la misma comunidad puede haber diferencias.