Colas en Lidl por el invento para enfriar tu casa todo el verano por menos de 20 euros y sin encender el aire acondicionado

Ahora que el verano se acerca, y que además estamos viviendo días de mucho calor, en muchas casas se produce una reacción casi automática y que no es otra que la de encender el aire acondicionado. Es lo más rápido, sí, pero no siempre es lo que más apetece, sobre todo cuando sabes que vas a estar varias horas con él puesto o cuando llega la factura de la luz. Por eso, si estás buscando soluciones para refrescarte este verano sin gastar demasiado, parece que Lidl ya tiene una de las más recomendadas.

La cadena de supermercados alemana, ha puesto a la venta un mini ventilador de mesa que si bien parece que no tiene nada de espectacular a simple vista, lo cierto es que encaja bastante bien en ese uso diario que muchas veces es lo que realmente necesitas. No es grande, no hace promesas exageradas y tampoco pretende enfriar una habitación entera. Pero precisamente por eso está pensado para algo más concreto: darte aire justo donde estás, sin complicaciones y sin gastar demasiado este verano, ya que Lidl lo vende por menos de 20 euros.

Colas en Lidl por el invento para enfriar tu casa todo el verano por menos de 20 euros

Este ventilador tiene una potencia de 6 W, lo que ya deja claro para qué sirve y para qué no. No es un sustituto del aire acondicionado ni lo intenta. Es más bien ese apoyo que usas cuando estás sentado en el escritorio, en el sofá o incluso en la mesilla antes de dormir. En esos momentos, un poco de aire constante se nota más de lo que parece ya que no necesitas bajar la temperatura de toda la casa, sólo aliviar esa sensación de calor que se acumula cuando el ambiente está cargado.

Además tiene tres niveles de velocidad, que no es algo especialmente sofisticado, pero cumple. De este modo, puedes dejarlo suave por la noche o subir un poco la intensidad cuando notes que el calor aprieta más durante el día.

Un ventilador que no tiene aspas

Lo que más llama la atención de este mini ventilador de Silvercrest para Lidl, es cuando lo ves es te das cuenta que no tiene aspas. Es ese formato más moderno que cada vez se ve más, con una especie de aro por donde sale el aire, logrando primero de todo, que el aire no salga a golpes, como pasa con los ventiladores clásicos, sino de forma más continua. Además es más suave, menos molesto si lo tienes cerca mucho rato.

Luego está el tema de la seguridad que puede parecer una tontería, pero no lo es. No hay rejillas ni hélices, así que no tienes que preocuparte si alguien mete la mano o si lo colocas en una zona donde hay movimiento. Y, quizá lo más práctico de todo, se limpia en nada. Los ventiladores normales acaban llenos de polvo entre las aspas, y limpiarlos da bastante pereza. Aquí no pasa eso ya que sólo tienes que pasar un paño y listo.

El extra de la luz LED

Este modelo lleva también luz LED con varios colores. No es lo primero en lo que piensas cuando buscas un ventilador, pero puede tener su utilidad. Por ejemplo, en un dormitorio puede servir como luz tenue por la noche, o simplemente como iluminación ambiente. No es imprescindible, pero tampoco molesta y le da un punto diferente.

Uso sencillo, sin complicaciones

Otra cosa que se agradece es que no tiene ningún misterio ya que sólo cuenta con dos botones, el del encendido y el que te sirve para elegir la velocidad. No tiene configuraciones raras ni menús que aprender. Lo sacas de la caja, lo enchufas y lo puedes poner a funcionar sin más.

El diseño también va en esa línea, gracias al acabado mate, discreto, sin nada que llame demasiado la atención. Lo puedes poner en una mesa, en un escritorio o en una mesilla sin que desentone. Tiene pies antideslizantes, que evitan que se mueva, y un cable de 1,20 metros, suficiente para no depender de tener el enchufe justo al lado.

Una ayuda real para el día a día

Este tipo de ventiladores no hacen milagros, pero tampoco lo buscan. Su función es la de darte un poco de aire justo donde lo necesitas. Y eso, en muchos casos, es suficiente para no encender el aire acondicionado durante horas. Sobre todo por la noche o en días en los que el calor es llevadero pero molesto.

Por 19,99 euros, es de esos productos que no parecen gran cosa al principio, pero que luego acabas usando más de lo que pensabas. Porque no se trata de enfriar toda la casa, sino de estar un poco más a gusto en tu espacio. De este modo, al final, muchas veces lo que funciona no es lo más potente ni lo más caro, sino lo más práctico.