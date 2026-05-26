El gesto de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia que no pasa desapercibido: «Una cara de cabreo impresionante»

La relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia vuelve a situarse en el centro de todas las miradas. La pareja, acostumbrada desde hace meses a convivir con una intensa exposición mediática, ha protagonizado ahora una escena que no ha pasado desapercibida para quienes coincidieron con ellos en un conocido centro comercial madrileño.

Distantes, serios y sin apenas interacción entre ambos. Así es como habrían sido vistos recientemente en el Centro Comercial Plaza Norte 2, situado en San Sebastián de los Reyes, según el relato difundido en El sótano club por Marta Riesco.

La ex de Antonio David Flores fue la encargada de trasladar la información en el espacio digital, donde explicó que el testimonio procede de una seguidora que coincidió con la pareja durante varias horas y que quedó especialmente sorprendida por la actitud de ambos. Según relató, la mujer decidió incluso seguirles durante parte de la mañana al percibir un ambiente especialmente tenso entre ellos.

RIEXCLUSIVA: Alejandra Rubio y Carlo han sido vistos en un centro comercial distanciados.

Además después de su retirada de televisión, la hija de Terelú se sentará el viernes a dar una entrevista.#ElSótano21M @MartaRiesco pic.twitter.com/mN8mpCYYPz — TEN TV (@TENtv) May 21, 2026

«Me ha dicho que le ha llamado muchísimo la atención el mal rollito que hoy tenía la pareja», explicó la colaboradora. La imagen compartida posteriormente por el programa alimentó todavía más los comentarios en redes sociales: Alejandra Rubio y Carlo Costanzia aparecían caminando separados, de espaldas y sin ningún gesto de complicidad.

¿Qué le pasa a Alejandra Rubio?

Siempre según la versión difundida por Marta Riesco, durante el tiempo que permanecieron en el centro comercial apenas habrían intercambiado palabras. «Estuvieron la mañana entera sin dirigirse la palabra. Carlo iba hablando por el móvil y Alejandra con una cara de cabreo impresionante, al igual que él», aseguró la periodista en el citado espacio.

Aunque ni Alejandra Rubio ni Carlo Costanzia se han pronunciado públicamente sobre estas informaciones, lo ocurrido ha provocado una nueva oleada de especulaciones sobre el momento que atraviesa la pareja. Desde que hicieron pública su relación, ambos han vivido bajo un constante foco mediático que se ha intensificado todavía más en los últimos meses, especialmente tras el nacimiento de su hijo y las numerosas polémicas derivadas de su exposición pública.

La situación llega además en un momento especialmente sensible para Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos atraviesa una etapa compleja marcada por la presión mediática y por las críticas constantes que recibe en redes sociales y programas de televisión.

Hace apenas unas semanas, la colaboradora decidió apartarse temporalmente de la pequeña pantalla después de reconocer el desgaste emocional que le estaba provocando la sobreexposición.

Alejandra Rubio vuelve a la tele

El pasado fin de semana, Alejandra Rubio sorprendió reapareciendo en De viernes, el espacio televisivo en el que también colabora su madre, Terelu Campos.

La joven había optado meses atrás por reducir considerablemente sus apariciones públicas después de verse desbordada por los comentarios y críticas surgidos alrededor de su vida personal. Su relación con Carlo Costanzia, las polémicas familiares y el interés constante por cada uno de sus movimientos terminaron convirtiéndola en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social.

Precisamente por ello, su regreso le ha colocado en el centro del debate. Numerosos comentarios en redes cuestionaron su decisión de volver a la televisión después de haber manifestado la necesidad de tomar distancia del foco mediático.

Las críticas por lo que algunos consideraron una contradicción han hecho que Alejandra Rubio rompa su silencio.

Un mensaje enigmático

La colaboradora compartió un enigmático mensaje que muchos interpretaron como una reflexión sobre el momento personal que atraviesa. En ese texto, Alejandra se preguntaba cuándo terminará el «aluvión» mediático que la rodea y hacía referencia también al peso que supone pertenecer a una de las sagas más conocidas de la televisión.

En sus palabras aparecían menciones tanto a su madre, Terelu Campos, como a su abuela, la recordada María Teresa Campos, figura fundamental de la comunicación en España y cuya sombra continúa muy presente en el entorno familiar. Para muchos seguidores, el mensaje reflejaba el cansancio emocional acumulado durante meses de exposición constante y debate público.

En paralelo, Carlo Costanzia tampoco ha logrado escapar del foco mediático. El actor e hijo de Mar Flores ha visto cómo cada uno de sus movimientos junto a Alejandra Rubio genera titulares, comentarios y análisis constantes. La relación entre ambos ha despertado desde el principio un enorme interés debido al peso de sus respectivas familias y a las circunstancias personales que han rodeado su historia sentimental.

Por ahora, no existen confirmaciones sobre una posible crisis entre ambos. Sin embargo, las imágenes y testimonios conocidos en las últimas horas han reactivado inevitablemente las especulaciones sobre el estado real de la relación.