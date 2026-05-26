Lydia Lozano confiesa la verdadera razón por la que jamás ha tenido hijos

Lydia Lozano nunca ha sido una mujer de medias tintas. Ni en televisión, ni en su forma de entender la profesión, ni tampoco en las decisiones más íntimas de su vida. A sus 64 años, la periodista continúa defendiendo con la misma pasión con la que empezó hace décadas una trayectoria marcada por la exposición pública, la intensidad emocional y una capacidad poco común para sobrevivir a los vaivenes del medio.

Ahora, en uno de los momentos personales más delicados que recuerda, ha vuelto a sincerarse sobre uno de los asuntos que más veces le han preguntado a lo largo de su vida: la maternidad.

El lado desconocido de Lydia Lozano

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde coincidió en las aulas con Pedro Piqueras, Lydia Lozano encontró muy pronto en la prensa del corazón un territorio profesional en el que desenvolverse con soltura. Siempre ha reivindicado ese periodismo de calle que obliga a perseguir declaraciones, soportar horas de espera y convivir con la presión constante de la noticia inmediata.

Después de décadas siendo uno de los rostros más reconocibles de la televisión, Lydia atraviesa una etapa de renovación profesional. Su participación en el formato de Netflix Sálvese quien pueda y el lanzamiento de su libro La venganza de la llorona han confirmado que sigue dispuesta a reinventarse sin abandonar su esencia.

Actualmente colabora en el programa ¡De viernes!, donde mantiene intacta esa mezcla de espontaneidad y desparpajo que la convirtió en una figura imprescindible del universo televisivo.

Sin embargo, detrás de esa energía aparentemente inagotable se esconde una etapa complicada en el plano personal. La colaboradora ha tenido que enfrentarse en los últimos años a diversos problemas de salud. Ha sido operada en varias ocasiones de la espalda y convive con la artritis reumatoide, una enfermedad que condiciona parte de su día a día.

Pese a ello, quienes la rodean destacan que jamás ha perdido el sentido del humor ni las ganas de seguir trabajando.

Charly, su gran preocupación

La principal preocupación de Lydia Lozano está ahora en casa. Su marido, el arquitecto Carlos García-San Miguel, conocido en su entorno como Charly, atraviesa un complicado proceso médico derivado de una infección surgida tras una intervención quirúrgica. La bacteria terminó afectando a una vértebra y también a una válvula del corazón, provocando un largo y duro recorrido hospitalario para el matrimonio durante los últimos meses.

La propia Lydia ha reconocido públicamente que su marido afronta importantes problemas de movilidad. Una situación que ha alterado por completo la rutina de ambos y que la colaboradora vive con enorme preocupación, aunque intentando conservar el optimismo que siempre ha proyectado ante las cámaras.

De hecho, ha confesado que el trabajo se ha convertido en un refugio emocional en medio de la incertidumbre. «Ir a trabajar a ¡De viernes! es como una inyección para toda la semana», aseguraba recientemente.

Lejos de esconder sus emociones, Lydia Lozano continúa defendiendo la naturalidad como una de sus principales señas de identidad. Sus lágrimas televisivas, tantas veces comentadas y caricaturizadas, nunca han supuesto para ella un motivo de vergüenza.

¿Por qué no han tenido hijos?

Esa sinceridad sin filtros también ha marcado sus reflexiones sobre la maternidad. En una entrevista concedida hace unos meses a La Vanguardia, Lozano explicó con absoluta claridad por qué nunca quiso tener hijos, unas declaraciones que generaron un intenso debate social por alejarse de ciertos convencionalismos todavía muy arraigados.

«Estamos encantados de no tener hijos», afirmó entonces. La periodista argumentó que jamás sintió la necesidad de ser madre para sentirse realizada y reconoció que, observando la realidad actual, se reafirma aún más en aquella decisión. «Ahora veo el bullying en los colegios. Vas a un restaurante y las familias no hablan, están todo el rato los niños con los aparatitos. Haber criado a un hijo ahora, que hay tantos problemas, piensas: de la que me he librado», explicó.

Lejos de cualquier arrepentimiento, Lydia defendió además una visión muy personal sobre la presión social que históricamente han soportado muchas mujeres. «Realmente no me siento menos mujer», aseguró con rotundidad. En sus declaraciones, también cuestionó algunos de los motivos por los que, según su experiencia, muchas personas deciden tener hijos. «Hay mujeres que han tenido hijos para arreglar un matrimonio. Otras para no sentirse solas», reflexionó.

Especialmente contundente se mostró al hablar del argumento que vincula la maternidad con la compañía en la vejez. «¿Quién te va a cuidar cuando seas mayor? Pues es que hay unas residencias tan buenas», respondió con ironía, reivindicando la libertad para construir modelos de vida alejados de las imposiciones tradicionales.

Después de más de treinta años junto a Charly, Lydia parece encontrar precisamente en esa relación uno de los grandes pilares de su vida. Quienes conocen a la pareja destacan la discreción con la que siempre han gestionado su matrimonio, alejado de los focos pese a la enorme exposición mediática de la colaboradora. Ahora, la enfermedad de su marido ha puesto a prueba esa estabilidad construida durante décadas.