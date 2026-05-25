Adiós al abono de Metro de siempre: llega la Tarjeta rosa de Transporte con bonos de 10 viajes por 2,25 euros

Llega la Tarjeta rosa de Transporte con bonos de viajes por 2,25 euros, el abono de Metro de siempre cambiará. Es hora de empezar a pensar en una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado, por lo que quizás habrá llegado el momento de apostar por unos cambios que pueden ser claves. Es hora de saber qué puede pasar con un Transporte por 10 viajes que pueden ser esenciales en los momentos del año en los que más nos movemos.

Este abono de Metro puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos desplazamientos por Barcelona en los que cada detalle cuenta. Este tipo de bonos son una realidad que puede costarnos muy poco y que nos ayudarán a conseguir los viajes que necesitamos por un precio muy bajo, sólo 2’25 euros nos costará este tipo de viajes.

El abono de metro de siempre se despide

Se despide por completo este abono de metro que puede acabar siendo el que nos acompañará de cerca. Con algunas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Tendremos que empezar a pensar en determinados cambios que hasta el momento desconocíamos.

Este tipo de elementos que nos estarán esperando pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la ayuda de una serie de descuentos y de abonos que pueden convertirse en nuestro mejor aliado de estos días en los que cada elemento cuenta.

Este abono puede darnos lo que queremos y más, un buen básico que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que mejor se adaptará a lo que queremos. Estos días en los que realmente tocará conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve.

Se despide por completo por este abono de metro que quizás hasta la fecha no sabíamos y que puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de aprovechar una novedad que nos hará más fácil movernos en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Llega la Tarjeta Rosa del transporte que cuesta sólo 2,25 euros

10 viajes por un precio que realmente sorprende en transporte público, algo que quizás puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que nos ayudará a ahorrar. Siempre y cuando se cumplan unas condiciones importantes.

Tal y como se presenta esta tarjeta en TMB: «La T-metropolitana es un soporte de plástico con tecnología sin contacto, igual que la T-mobilitat. Hay tres modalidades de T-metropolitana: la T-metropolitana Tarjeta rosa gratuita, la T-metropolitana Tarjeta rosa reducida y la T-metropolitana Pase de acompañante. La T-metropolitana Tarjeta rosa gratuita es un título personal e intransferible. Esto significa que solo la puede utilizar la persona titular de la tarjeta y que, en caso de inspección, se debe acreditar la identidad con el DNI o el NIE. Permite realizar viajes ilimitados en toda la red de metro (incluyendo las estaciones Aeroport T1 y Aeroport T2 de la línea L9 Sud), en las líneas de autobuses regulares de TMB, en el Tram y en las líneas de autobús del AMB (excepto el Aerobús) y en las líneas de FGC del ámbito de la tarifa metropolitana».

Para solicitarla se necesita cumplir con una serie de requisitos esenciales: «Tienen derecho a la T-metropolitana Tarjeta rosa gratuita las personas empadronadas en cualquier municipio del área metropolitana de Barcelona: mayores de 60 años (la edad varía según el municipio) y con unos ingresos brutos familiares inferiores al límite establecido o con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y unos ingresos brutos familiares inferiores al límite establecido. Puedes consultar el límite de ingresos actual y la edad mínima para obtener la T-metropolitana Tarjeta rosa gratuita, según el municipio de empadronamiento, y acceder al formulario para solicitarla en la página T-metropolitana Enlace externo de la web de la AMB».

Los ingresos de estas personas mayores de 60 años deben ser de: «Hay que tener unos ingresos económicos brutos anuales por todos los conceptos (pensiones, ayudas, rentas, etc.) iguales o inferiores a 9.240,00 € para ser beneficiario de la Tarjeta rosa metropolitana gratuita, o bien iguales o inferiores al doble del mismo valor (18.480,00 €) para ser beneficiario de la Tarjeta Rosa Metropolitana de tarifa reducida.Los ingresos del solicitante son el resultado de dividir los ingresos conjuntos de la unidad familiar a la que pertenece entre su número de miembros».