Luna Serrat está atravesando un embarazo cuando menos agridulce. La nieta de Joan Manuel Serrat, que está embarazada de gemelas, ha aprovechado su altavoz en redes sociales —donde actualmente tiene casi 90 mil seguidores— para hablar sobre la cara B de la llegada de sus niñas. Desde que anunciara que ampliaba su familia, la realidad es que la joven apenas ha tenido tregua en su salud y en numerosas ocasiones ha tenido que interrumpir sus planes, como ha ocurrido este pasado fin de semana.

La nieta de Joan Manuel Serrat toma una decisión en su agridulce embarazo

En estos meses, y desde que anunciase su maternidad, Luna Serrat ha tratado de ser lo más transparente y real a la hora de hablar de su embarazo gemelar. Pese a que la novia de Dani Ceballos siempre ha sido muy celosa con su intimidad, en esta ocasión ha decidido abrir su corazón y contar la realidad de la llegada de sus hijas al mundo, como el cambio que ha experimentado su cuerpo: «Mi cuerpo está cambiando más rápido de lo que jamás imaginé. En solo seis meses, me cuesta reconocerme cuando me miro al espejo. Pero este cuerpo… está haciendo algo mucho más grande que cualquier cambio estético. Está creando vida. Está dando espacio a dos personas que van a formar parte de la mía para siempre. Se está adaptando, expandiendo, transformando… para que crezcan sanas, para protegerlas… Y siempre le estaré agradecida».

Además, solo días después alarmó a sus seguidores con una imagen desde el hospital con una vía en el brazo. Según contó, en una ecografía rutinaria, empezó a encontrarse mal y los médicos decidieron llevarla a la planta de urgencias: «Me he caído redonda. He estado unas horas en observación y ya estoy perfecta. Pero me pongo a leer el papelito de la ecografía y me pone: ‘Muy mala tolerancia’. ¿Muy mala tolerancia? Pero si casi me muero, señora. Pd: Las niñas, preciosas y estupendas. Las amo».

Días después de aquel fatídico episodio en el centro médico, ahora Luna ha vuelto a tener un susto mientras cenaba con su pareja en un restaurante de Madrid. «Después de dos malas semanas, ayer me encontraba mejor y salimos a cenar felices los cuatro», ha comenzado diciendo a través de sus historias temporales de Instagram junto a una imagen con Ceballos.

Sin embargo, lo que esperaba que fuera una cita idílica terminó convirtiéndose en una vuelta a casa antes de lo previsto. «Nos tuvimos que retirar antes de tiempo. Qué mareo me da todo. Es que no puedo salir de casa para nada», ha añadido junto a unos emoticonos de caras llorando.