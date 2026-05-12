Joan Manuel Serrat, una vida en canciones: Premio de Honor de la Academia de la Música de España

Joan Manuel Serrat recibirá el Primer Premio de Honor de la Academia de la Música de España, un reconocimiento creado para distinguir a aquellas figuras cuya trayectoria ha marcado de forma decisiva la historia musical del país. El galardón se entregará durante la III edición de los Premios de la Academia de la Música de España, que se celebrará el próximo 26 de mayo en Madrid.

La institución inaugura con este premio una distinción destinada a celebrar carreras artísticas de impacto excepcional. En su primera edición, el elegido no podría ser más representativo: Serrat, cuya obra se extiende durante más de cinco décadas y ha dejado una huella profunda en la cultura española y latinoamericana.

Una voz esencial de la canción de autor

Desde que comenzó a grabar en los años sesenta, Serrat se convirtió en una de las figuras más influyentes de la canción de autor en el ámbito hispano. Vinculado en sus inicios al movimiento de la Nova Cançó, defendió la música como vehículo de expresión cultural y compromiso social. A lo largo de los años ha alternado composiciones en catalán y castellano, consolidando una obra que ha sabido tender puentes entre generaciones y territorios.

Entre sus discos más influyentes destaca Mediterráneo, publicado en 1971 y considerado uno de los trabajos fundamentales de la música popular en español. La canción que da título al álbum se ha convertido con el tiempo en un auténtico himno para varias generaciones.

A este repertorio se suman piezas que ya forman parte de la historia de la música, como Penélope, Lucía o Para la libertad, esta última basada en un poema de Miguel Hernández. En muchas de sus composiciones, Serrat ha tendido un diálogo constante entre música y literatura, musicando también versos de autores como Antonio Machado o Mario Benedetti.

Un legado que trasciende generaciones

Para la cantante Sole Giménez, presidenta de la Academia de la Música de España, el legado de Serrat explica por sí mismo la creación de este premio. Según destacó la institución al anunciar el galardón, sus canciones han acompañado a varias generaciones y han sabido convertir la música popular en un espacio donde conviven la poesía, la conciencia social y la emoción.

No es la primera vez que el artista catalán recibe un reconocimiento de gran prestigio. A lo largo de su carrera ha acumulado algunos de los galardones culturales más importantes del ámbito hispano, como el Premio Princesa de Asturias de las Artes, el Grammy Latino a la Persona del Año, el Premio Nacional de Músicas Actuales o la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. También ha recibido doctorados honoris causa por diversas universidades y homenajes internacionales que subrayan la dimensión universal de su obra.

Serrat se despidió de los escenarios, pero no de su legado

En 2022, Serrat se despidió de los escenarios con la gira El vicio de cantar 1965–2022, con la que recorrió varios países de Europa y América. Aquella despedida no sólo supuso el cierre de una etapa artística, sino también una celebración de su repertorio.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 26 de mayo en Madrid, en una gala que reunirá a algunas de las voces más destacadas del panorama musical actual y que rendirá homenaje a un artista cuya obra continúa siendo referencia imprescindible de la música en español.