Junio ha comenzado con fuerza en Madrid. La ciudad vive unas semanas especialmente vibrantes gracias a acontecimientos que han acaparado todas las miradas, como la reciente visita del Papa, el enorme fenómeno que ha generado Bad Bunny con sus esperados conciertos en Madrid y un tiempo espectacular que invita a disfrutar de la capital al aire libre. Con días más largos, temperaturas agradables y una agenda repleta de propuestas culturales, gastronómicas y de ocio, este mes se presenta como uno de los más atractivos del año para quedarse en la ciudad y aprovechar cada rincón.

Un picnic gastronómico de lujo con Veuve Clicquot

Uno de los eventos más exclusivos del mes será The Giant Picnic by Veuve Clicquot, que tendrá lugar el próximo 6 de junio en el Hipódromo de la Zarzuela. La prestigiosa maison francesa propone una experiencia que reinventa el tradicional picnic desde una perspectiva elegante y contemporánea.

La jornada contará con la colaboración de Cristina Oria y Formaje, referentes de la gastronomía madrileña, que ofrecerán estaciones gastronómicas con ensaladas, ostras, quesos artesanos, canapés gourmet y una espectacular maxi pavlova para compartir. Todo ello acompañado por el icónico champagne Veuve Clicquot Yellow Label, música en directo, DJ set y diferentes experiencias pensadas para celebrar la llegada del verano.

Belleza y experiencias exclusivas con Guerlain

Los amantes de la cosmética tienen una cita imprescindible del 4 al 7 de junio con el Terracotta Café du Soleil de Guerlain, una pop-up inmersiva ubicada en La Cristalería.

El espacio permitirá descubrir las últimas novedades de la firma francesa, disfrutar de cafés especiales, sesiones de maquillaje exprés, photocalls, regalos exclusivos y experiencias diseñadas para aprender los secretos del bronceado perfecto y el maquillaje más favorecedor del verano.

Jarama Classic para los amantes del motor

Los días 6 y 7 de junio, el Circuito de Madrid Jarama-RACE volverá a rugir con la celebración de Jarama Classic 2026. Vehículos históricos, coches de competición, exhibiciones de drifting, simuladores, karting y actividades familiares convertirán este evento en un auténtico paraíso para los aficionados al motor y la nostalgia automovilística. Madrid ofrece este junio una agenda extraordinaria donde gastronomía, cultura, música, historia y ocio se combinan para hacer de cada fin de semana una experiencia diferente. Un mes perfecto para disfrutar de la ciudad en su mejor momento.

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Un espectáculo de drones para toda la familia

El cielo de Madrid será escenario de una experiencia sorprendente con Space Chase, la nueva propuesta de DroneArt Show que reunirá 1.200 drones luminosos los días 12 y 13 de junio en el Hipódromo de la Zarzuela. La historia de amistad entre un niño y un extraterrestre cobrará vida sobre el firmamento madrileño a través de impresionantes coreografías de luz, convirtiéndose en uno de los espectáculos visuales más originales del mes.

La gran fiesta de los libros

Hasta el 14 de junio, el Parque de El Retiro acoge la 85.ª Feria del Libro de Madrid, uno de los eventos culturales más importantes de España. Además de firmas de autores nacionales e internacionales, la programación incluye debates, pódcasts en directo, encuentros literarios y actividades para todos los públicos. Una cita imprescindible para lectores, curiosos y amantes de la cultura.

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Viaje al pasado en Manzanares El Real

Para quienes buscan planes en familia, el Mercado Medieval de Manzanares El Real, los días 12, 13 y 14 de junio, promete transportar a los visitantes varios siglos atrás. Caballeros, bufones, artesanos, espectáculos de música folk y medieval, talleres infantiles, exhibiciones de esgrima y demostraciones históricas llenarán las calles de esta localidad madrileña en una de las citas más tradicionales y divertidas del calendario.

La esencia de Ibiza aterriza en Madrid

Del 16 al 20 de junio, el Mercado de Ibiza se transformará para acoger la primera edición de Ibiza Xperience Week, una iniciativa que acercará el espíritu mediterráneo de la isla a la capital. Durante cinco días, los visitantes podrán disfrutar de gastronomía, música en vivo, mercadillos de artesanía, diseño y moda, además de degustaciones y actividades lifestyle inspiradas en el ambiente relajado y cosmopolita de Ibiza. Una oportunidad perfecta para sentirse de vacaciones sin salir de Madrid.

El ‘savoir faire’ francés en Madrid

Los domingos en Madrid piden otro ritmo. Más largos, tranquilos y con planes que se disfrutan sin prisas. En ese contexto, el brunch de Brach Madrid se consolida como una de las citas imprescindibles de la temporada. Cada domingo, de 11:00 a 16:00h, el restaurante del hotel propone un brunch que combina cocina mediterránea, pastelería francesa y DJ en vivo, con una clara inspiración en el icónuco brunch de Brach París. Una propuesta pensada para alargar la mañana y convertirla en plan. Así, ubicdo en Gran Vía, 20 y diseñado por Philippe Starck, el espacio se convierte en el lugar perfecto para alargar la mañana y dejar que el día fluya sin prisas.