Los 7 estrenos que no me pienso perder en junio: del regreso de Toy Story al nuevo fenómeno del cine de terror

La cartelera estival empieza este mes y con ella llegan algunas de las cintas más esperadas del 2026. Los espectadores más nostálgicos celebrarán en las próximas semanas la vuelta de Spielberg a la ciencia ficción o una nueva entrega de los juguetes más famosos de la animación. Aunque no todas las novedades representan historias conocidas o productos derivados de franquicias. A continuación, repasamos una lista con 7 estrenos de cine que, como cinéfilo, no pienso perderme en junio:

1-‘Backrooms’

Si sellos como A24 y Blumhouse Productions apuestan por un youtuber de 20 años para liderar una de las películas de terror más relevantes del 2026, el filme tiene, como mínimo, nuestra atención. Después de revolucionar la creación de ficción en internet, Kane Parsons debuta con una ópera prima que traslada su idea sobre el terror liminal. Claustrofóbica y repleta de misterio, Backrooms cuenta con los nominados al Oscar, Renate Reinsve y Chiwetel Ejiofor, como principal reclamo interpretativo.

Fecha de estreno: 5 de junio

2-‘El día de la revelación’

El rey Midas de Hollywood no dirigía una cinta de ciencia ficción desde Ready Player One (2018). Ahora, Spielberg recupera su filia por el contacto extraterrestre con dos protagonistas que quieren revelar el mayor secreto al mundo, si una poderosa agencia gubernamental se lo permite. No estamos solos en el universo y ellos lo saben mejor que nadie.

Fecha de estreno: 12 de junio

3-‘Iván & Hadoum’

Es uno de los estrenos autorales del cine más relevantes de junio. El largometraje de Ian de la Rosa revolucionó el Festival de Berlín 2026, dentro de la Sección Panorama. Una historia de romance transgénero que une a dos trabajadores de un invernadero de Almería. El ascenso laboral que persigue uno de ellos podría interferir de lleno en esta inesperada atracción.

Fecha de estreno: 12 de junio

4-‘The Furious’

Se llevó el Premio especial del jurado de Sitges y hará las delicias de todos los amantes del cine de artes marciales como Redada asesina (2011). The Furious nos pone en la piel de un experto en la disciplina marcial al que le secuestran a la hija. Con decenas de enemigos y policías corruptos a su paso, el luchador se lanzará en una carrera contrarreloj para encontrarla, contando con la ayuda de un periodista que también busca a alguien muy querido.

Fecha de estreno: 12 de junio

5-‘Toy Story 5’

Los juguetes de Toy Story han tenido que luchar durante años con nuevos muñecos y con el propio crecimiento de los niños. Sin embargo, ahora la mayor amenaza llega en forma de adicción a las pantallas. Los exjuguetes de Andy tendrán que volver a contar con la ayuda de Woody para enfrentarse a Lilypad, la nueva tablet de Bonnie.

Fecha de estreno: 17 de junio

6-‘Supergirl’

Superman (2024) conquistó nuestros corazones el pasado verano, pero en esta ocasión conoceremos la historia de su prima, Kara Zor-El (Milly Alcock). Una aventura espacial en la que la poderosa guerrera iniciará un camino de justicia y venganza contra una inesperada compañera.

Fecha de estreno: 26 de junio

7-‘Obsessión’

Backrooms lleva mucho tiempo haciendo ruido mediático. No obstante, si tenemos que otorgar el título de cinta revelación del año a una historia de terror, esa es sin dudas Obsession. El filme de Curry Baker ha costado menos de un millón de dólares y ya ha superado los 100 millones de recaudación. Es desde ya mismo una de las cintas más rentables de la historia y, por supuesto, uno de los estrenos que sí o sí los espectadores españoles van a ir de cabeza al cine a ver a finales de este mes de junio.