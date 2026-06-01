La AEMET adelanta el tiempo que hará durante la visita del Papa en Madrid y avisa: «Nivel máximo»

El tiempo que hará durante la visita del Papa en Madrid obliga a lanzar una advertencia de la AEMET y avisa de un nivel máximo que puede ser esencial que tengamos en mente. Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede ser el que nos dará una sorpresa en unos días en los que todo el mundo estará pendiente del cielo. Uno de los acontecimientos del año está a la vuelta de la esquina, llega una visita de lo más especial para los madrileños y españoles, pero también para personas de todo el mundo que visitarán nuestro país.

Son muchos los que quieren ver en vivo y en directo a un Leon XIV que empieza un recorrido de varios días en nuestro país en breve. Un hecho que no se repetía en décadas y que nos hará ver de cerca al máximo representante de un país e iglesia que se prepara para salir a unas calles, que deberán estar repletas de cientos o de miles de personas si el tiempo lo permite. La AEMET no duda en adelantarse ante lo que llega en breve.

Avisan los expertos del nivel máximo

Nos enfrentamos a un nivel máximo de precaución en estos días en los que parece que el tiempo nos guarda más de una sorpresa. Tenemos por delante una serie de novedades especiales que son las que nos afectarán de lleno. En unos días en los que cada detalle cuenta.

Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Tocará estar preparados para un giro radical que puede ser el que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle cuenta.

Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en unos días en los que vamos a mirar al cielo para saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Son tiempos de ver llegar algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

En estos días en los que vamos a ver activarse el nivel máximo ante una serie de personas que pueden llegar a toda velocidad a un territorio en el que el aumento de las temperaturas de estos días ha sido un problema para todos.

Adelanta el tiempo que hará durante la visita de Papa en Madrid la AEMET

La AEMET no duda en adelantarse en estas próximas jornadas en las que veremos al papa León XIV recorrer las calles de nuestro país. Son tiempos de prepararse para lo mejor en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más.

Las temperaturas máximas preocupan a los expertos. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos poco nubosos con algunas nubes altas, e intervalos de nubosidad de evolución a partir del mediodía, más abundante en la Sierra. Temperaturas con pocos cambios con máximas que alcanzarán los 36 grados en la Vega de Aranjuez. Viento flojo variable, tendiendo a mediodía a componente oeste». La previsión del tiempo no podría ser peor: «Temperaturas máximas que alcanzarán los 36 grados en la Vega de Aranjuez».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «Se prevé que se mantenga una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados además de algunos intervalos de nubes altas. Únicamente en el norte de Canarias y de Galicia, área cantábrica, Alborán y Baleares se prevén intervalos de nubes bajas tendiendo en general a despejar, para cubrirse a últimas horas en Galicia debido a la llegada de un frente que podría dejar alguna precipitación débil y dispersa. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en zonas del centro y este peninsular, con chubascos y tormentas en el Pirineo que podrían ser localmente fuertes en su parte oriental y que podrían afectar de forma aislada a otras montañas del nordeste. Probable formación de bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular así como de brumas costeras en Alborán y Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias, Cantábrico, alto y medio Ebro, nordeste de la meseta Norte y norte de la Ibérica, con descensos en la mitad norte del Mediterráneo y golfo de Cádiz y con pocos cambios en el resto. Mínimas en general con pocos cambios, predominando los aumentos en Canarias y Extremadura y los descensos en el centro norte peninsular. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste, rebasando incluso los 38-40 en el Guadalquivir. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en regiones del centro y tercio sur peninsular así como del litoral mediterráneo».