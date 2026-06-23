La psicología ha llegado a la conclusión de que los nacidos entre 1945 y 1965 desarrollaron una ventaja que fue dura en la infancia pero que les ha servido en la vida adulta

Nuestros mayores se han criado en la época analógica, donde muchos han vivido guerras o sus consecuencias. Las personas nacidas entre los años 40 y 60 han desarrollado una serie de habilidades emocionales, como la regulación emocional y resiliencia mental, frente a las generaciones más jóvenes.

Esta ventaja no es biológica, es una ventaja que se crea con el paso del tiempo, pero sobre todo tiene que ver con el contexto histórico en el que se criaron, haciéndolos tener unas características que no tienen las demás generaciones.

La selección de la información

Esta teoría está desarrollada por la psicóloga Laura Carstensen en la Universidad de Stanford. La teoría de la Selectividad Socioemocional explica que la percepción del tiempo cambia la forma en que los seres humanos gestionan sus emociones.

Con los años, el cerebro procesa la información positiva de manera preferente frente a la negativa. La mente tiende a ignorar activamente los estímulos molestos o a las personas conflictivas para proteger su paz mental. Las personas de avanzada edad prefieren invertir su atención en acciones que les resulten gratificantes a corto plazo. Debido a este enfoque selectivo, tiene la capacidad de salir de emociones de enfado y tristeza más rápidamente.

Resiliencia forjada por el entorno

La resiliencia de los baby boomers no es innata. Su capacidad se ha desarrollado como forma de adaptarse a una época marcada por incertidumbre socioeconómica. Esta generación experimentó transiciones drásticas, como reconstrucción global, crisis de petróleo, etc.

Acostumbrados a procesos que necesitan tiempos prolongados, tienen mayor resistencia a la ansiedad, circunstancia en la que los jóvenes son más vulnerables. Su memoria vital les permite entender que las crisis actuales son temporales, reduciendo el pánico ante el futuro.

Mundo analógico

Haberse criado en un mundo donde el mundo aún no era digital les dotó de herramientas cognitivas muy distintas a las generaciones actuales conocidas como nativos digitales.

Están acostumbrados a resolver problemas cotidianos sin la necesidad de hacer búsquedas en Google o utilizar la IA. Son capaces de desarrollar fuerte empatía y lectura de lenguaje corporal para resolver conflictos interpersonales. Esta generación construyó su autoestima en base a su confianza y la de su entorno, no mediante likes.