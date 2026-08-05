Si cada mañana inviertes mucho tiempo en secarte el pelo y después alisarlo, esta herramienta puede simplificar por completo tu rutina. La plancha Dyson Airstrait seca y alisa al mismo tiempo utilizando únicamente aire, sin placas calientes. Además, está en sus últimas horas de oferta y puedes conseguirla por 399€, 100€ menos que su precio habitual. Así que nosotros no nos lo pensaríamos mucho: tiene una valoración media de 4,4 estrellas sobre 5 y un precio increíble que durará muy poco.

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Características clave

Alisa de mojado a seco sin placas calientes

Flujo de aire de alta precisión para un acabado natural

Control inteligente de temperatura 16 veces por segundo

Modos específicos para cabello húmedo y seco

Modo frío para fijar el peinado

Pantalla LCD con ajustes de temperatura y flujo de aire

Los detalles de la plancha Dyson Airstrait

La Dyson Airstrait cambia la forma de alisar el cabello al sustituir las placas calientes por un potente flujo de aire dirigido que seca y alisa en un solo paso. Esto permite simplificar la rutina diaria y minimizar la exposición al calor extremo, algo que, sin duda, tu melena agradecerá.

Gracias a su control inteligente de temperatura, supervisa el calor 16 veces por segundo para evitar el exceso de temperatura y ayudar a proteger la fibra capilar. Dispone de modos específicos para cabello húmedo y seco, función de presecado desde la raíz para aportar volumen y un modo frío que ayuda a fijar el peinado, todo ello con un diseño ligero y muy cómodo de manejar. Asimismo, incorpora iones negativos para ayudar a reducir el encrespamiento y la electricidad estática.

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¿Qué dicen quienes ya la han probado?

Te dejamos algunas de las reseñas que otros compradores han dejado tras probar esta plancha Dyson. Todas ellas, extraídas de la web de la marca.

«Es muy cómoda de usar, ligera y potente sin dañar el pelo y el resultado, inmejorable. Muy recomendable»

«El liso y el secado que te proporciona a la vez y lo mejor es que te dura varios dias»

«Un must have, tengo tanto el airwrap hace ya meses y ahora la airstrait y si quieres tener un pelo sano y cuidado mientras te haces diferentes peinados lo recomiendo 100%»

«Soy perezosa y tengo mucho pelo crespo super maltratdo y esta inversión me deja el pelo más sedoso y fácil de manejar en uno solo aparato».

Comprar ahora con descuento

Como ves, la gente está muy contenta con ella. Así que si quieres una plancha buena que alise, seque y peine pero no dañe el cabello, esta es tu oportunidad. Recuerda que el descuento de 100€ está a punto de terminar. De hecho, tendría que haberlo hecho ayer, pero lo han alargado unas horas.

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