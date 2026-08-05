Si teletrabajas, estudias desde casa o simplemente quieres una pantalla que puedas mover fácilmente entre habitaciones, este monitor inteligente LG puede cambiar por completo tu día a día. Ahora, además, puedes conseguirlo rebajado y disfrutar de un equipo versátil tanto para trabajar como para el entretenimiento.

Concretamente, puedes comprarlo en la web de LG con un 20,04% de descuento. Aunque si aplicas el cupón LGOKDIARIO10 en el momento de la compra podrás llevártelo con un descuento extra del 10%.

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Todo lo que has de saber del LG Smart Monitor Swing

Pantalla IPS Full HD de 32 pulgadas

Peana Swing con ruedas, regulable y giratoria

Smart Monitor con webOS 23 y aplicaciones integradas

Compatible con Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, TikTok y más

Mando Magic Pointer Remote con control por puntero

Compatible con Cloud Gaming y monitores VESA de hasta 34 pulgadas

Lo que más nos gusta de este monitor LG

El LG Smart Monitor Swing combina una pantalla IPS Full HD de 32 pulgadas con una innovadora peana móvil que permite desplazarlo fácilmente y ajustar su posición según cada momento. Puedes inclinarlo, elevarlo o colocarlo en vertical para trabajar, realizar videollamadas o consumir contenido con mayor comodidad y de hecho, esta flexibilidad es uno de sus mayores puntos fuertes.

Gracias a webOS 23, funciona como un Smart TV, ofreciendo acceso directo a plataformas de streaming, LG Channels y servicios de juego en la nube sin necesidad de conectar un ordenador o una consola. Además, incorpora el mando Magic Pointer Remote para un control mucho más intuitivo y el soporte también es compatible con otros monitores VESA de hasta 34 pulgadas.

Otros usuarios lo han valorado muy bien y, de hecho, tiene una puntuación media de 4,5 estrellas sobre 5 en la web de LG. Los compradores están muy contentos con él y creemos que a ti también te encantaría. Así que si quieres un monitor nuevo que rinda bien y que encima tenga un precio bueno, ahora es el momento de hacerte con este modelo. Recuerda que está rebajado un 20,04% y que puedes conseguir un descuento adicional del 10% aplicando el código promocional LGOKDIARIO10 en el carrito.

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Preguntas frecuentes

¿Necesita un ordenador para ver Netflix o YouTube?

No. Gracias a webOS 23 puedes acceder directamente a las principales plataformas de streaming.

¿Se puede mover fácilmente?

Sí, incorpora una peana con ruedas diseñada para desplazar el monitor cómodamente por la casa o la oficina.

¿Es adecuado para teletrabajar?

Sí, su pantalla IPS, el soporte regulable y la posibilidad de colocarlo en vertical lo hacen muy cómodo para trabajar.

¿Se puede utilizar para jugar?

Sí, es compatible con servicios de juego en la nube como Xbox Cloud Gaming y GeForce NOW.

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