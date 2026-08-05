El CTA pone de excusa el caso Negreira para justificar los errores arbitrales: «Estamos sufriendo mucho»

El CTA ha vuelto a salir para atacar impunemente a aquellos, como el Real Madrid, que señalan el ‘caso Negreira’ como un escándalo que sigue sin resolverse. Su presidente, Fran Soto, defendió el arbitraje español y, además, aprovechó la ocasión para volver a excusarse en la presión que sufren en cada partido para mantener una calidad que brilla por su ausencia en numerosas ocasiones.

La rabieta del Mundial fue la gota que colmó el vaso. No entienden por qué hubo tanta poca representación española en el último Mundial y eso les hizo querer solicitar una reunión con la FIFA para pedirles explicaciones. Acusó a Negreira como algo que les afectó en esa decisión y que sigue atormentándoles: «Estamos sufriendo mucho. Los árbitros somos los más perjudicados de esta situación indeseable. No olvidemos que no hay un sólo árbitro imputado. Está manchando la limpieza del arbitraje. Que sean los tribunales los que decidan y que a partir de ese momento nunca más se vuelva a hablar de este indeseable episodio», comentó Fran Soto.

Es más, se atrevió a decir que el nivel en España está por encima del que se demostró en la Copa del Mundo: «Todo el mundo que entiende de fútbol se da cuenta de ello. No es normal que en la Liga española, considerada una de las mejores del mundo, un árbitro de la misma sólo haya pitado un encuentro de la fase de grupos. Es una situación totalmente anómala», recalcó en Mundo Deportivo.

También analizó algunas nuevas normas que se aplicarán la próxima temporada, como la ‘ley Vinicius’: «Eso tiene que quedar bien claro. Será amarilla cuando exista confrontación. No por el mero gesto de taparse la boca. Lo que seguro no será nunca es roja». Sobre reducir las pérdidas de tiempo, Fran Soto incidió en que el VAR tendrá un peso fundamental: «Queremos que sean más rápidos en la toma de decisiones, y en ello estamos trabajando. Sabiendo que no es fácil y que siempre somos conscientes de que el hecho de ir más rápido puede inducir al error», zanjó.