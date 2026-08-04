Los diez cambios que habrá en el arbitraje y el VAR en España para la próxima temporada

El CTA ha presentado las novedades que habrá en el arbitraje español para la temporada 2026/27. Diez revolucionarias modificaciones en el reglamento donde han hecho especial énfasis en acabar con las pérdidas de tiempo de los jugadores en diversos escenarios. Unas medidas que tendrán sus castigos para erradicar una de las principales quejas de los equipos para mejorar la calidad del espectáculo y acortar la duración de los partidos.

La más llamativa son las sustituciones, que pasarán a tener un límite de tiempo. Todos los jugadores tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. En caso de que tarde más (sin causa justificada), el sustituto no podrá entrar hasta la siguiente interrupción, una vez haya pasado un minuto de tiempo real desde la reanudación.

Respecto a las lesiones, hay dos nuevas reglas. La primera estipula que cualquier futbolista que reciba atención médica sobre el terreno de juego deberá permanecer un minuto fuera tras reanudarse el partido antes de poder regresar, salvo las excepciones previstas (porteros, penaltis, choques entre jugadores, etc.). En cuanto a las «lesiones tácticas» de los porteros, si detiene el juego por una lesión, el entrenador deberá designar a un jugador de campo para que permanezca fuera durante un minuto mientras el portero sigue en el terreno de juego. Una norma aprobada por la IFAB para evitar interrupciones estratégicas.

Otras pérdidas también son en los saques de banda y de puerta. El árbitro realizará una cuenta visual de cinco segundos. Si el equipo no saca dentro de ese tiempo, pueden ocurrir dos consecuencias: el saque de banda pasa al rival; el saque de meta se convierte en córner para el adversario.

El VAR tendrá más poder

Respecto al videoarbitraje, a partir de la próxima temporada tendrá más competencias, ya que podrá intervenir para corregir en las siguientes situaciones: una segunda amarilla claramente errónea que acabe en expulsión; errores de identidad (tarjeta mostrada al jugador equivocado); y en algunos saques de esquina concedidos incorrectamente, siempre que pueda corregirse antes de la reanudación.

También está solucionado el ‘caso Julián Álvarez’. En caso de que el lanzador golpee involuntariamente el balón con los dos pies o el balón toque el pie de apoyo: si entra, se repite el penalti; si no entra, se considera fallado (o se concede libre indirecto, según el caso). Otra norma es que, si el árbitro aplica la ventaja tras una acción de expulsión por evitar un gol y el atacante acaba marcando, el infractor ya no será sancionado con tarjeta por esa acción.

Otra cuestión es el clásico balón a tierra. Se entregará al equipo que previsiblemente iba a conservar o recuperar la posesión cuando se detuvo el juego, en lugar de hacerlo siguiendo otros criterios anteriores. También se permiten accesorios que no sean peligrosos, siempre que estén correctamente cubiertos y fijados. Los elementos metálicos o similares continúan prohibidos.

Con las pausas de hidratación, serán automáticas cuando la temperatura alcance 32 ºC. Las pausas de hidratación seguirán siendo excepcionales y aprovechando interrupciones naturales del juego. Las novedades se notarán desde el inicio de la temporada, donde muchos equipos tendrán que adaptar su juego y dejar de usar algunas estrategias en los partidos.

Los cambios en el arbitraje para la temporada 2026/27

Sustituciones con límite de tiempo. El jugador sustituido tendrá 10 segundos para abandonar el campo. Si tarda más (sin causa justificada), el sustituto no podrá entrar hasta la siguiente interrupción, una vez haya pasado un minuto de tiempo real desde la reanudación. Es una medida para acabar con las pérdidas de tiempo.

El jugador sustituido tendrá 10 segundos para abandonar el campo. Si tarda más (sin causa justificada), el sustituto no podrá entrar hasta la siguiente interrupción, una vez haya pasado un minuto de tiempo real desde la reanudación. Es una medida para acabar con las pérdidas de tiempo. ⁠Jugadores lesionados. Cualquier futbolista que reciba atención médica sobre el terreno de juego deberá permanecer un minuto fuera tras reanudarse el partido antes de poder regresar, salvo las excepciones previstas (porteros, penaltis, choques entre jugadores, etc.).

Cualquier futbolista que reciba atención médica sobre el terreno de juego deberá permanecer un minuto fuera tras reanudarse el partido antes de poder regresar, salvo las excepciones previstas (porteros, penaltis, choques entre jugadores, etc.). Nuevo ensayo contra las «lesiones tácticas» de los porteros. Si un guardameta detiene el juego por una lesión, el entrenador deberá designar a un jugador de campo para que permanezca fuera durante un minuto mientras el portero sigue en el terreno de juego. Es una prueba aprobada por la IFAB para evitar interrupciones estratégicas.

Si un guardameta detiene el juego por una lesión, el entrenador deberá designar a un jugador de campo para que permanezca fuera durante un minuto mientras el portero sigue en el terreno de juego. Es una prueba aprobada por la IFAB para evitar interrupciones estratégicas. Cuenta atrás en saques de banda y de meta. El árbitro realizará una cuenta visual de cinco segundos. Si el equipo no saca dentro de ese tiempo:

* el saque de banda pasa al rival;

* el saque de meta se convierte en córner para el adversario.

⁠VAR con más competencias. Podrá intervenir para corregir:

* una segunda amarilla claramente errónea que acabe en expulsión;

* errores de identidad (tarjeta mostrada al jugador equivocado);

* algunos saques de esquina concedidos incorrectamente, siempre que pueda corregirse antes de la reanudación.

Podrá intervenir para corregir: * una segunda amarilla claramente errónea que acabe en expulsión; * errores de identidad (tarjeta mostrada al jugador equivocado); * algunos saques de esquina concedidos incorrectamente, siempre que pueda corregirse antes de la reanudación. Penaltis y doble toque accidental. Si el lanzador golpea involuntariamente el balón con los dos pies o el balón toca el pie de apoyo:

* si entra, se repite el penalti;

* si no entra, se considera fallado (o se concede libre indirecto, según el caso).