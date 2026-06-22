El CTA retira al árbitro que amenazó al Real Madrid y a otro que pagó 14.200 euros al hijo de Negreira

El Comité Técnico de Árbitros ha desvelado las notas de la temporada de sus colegiados y, por tanto, los ascensos y descensos, así como quiénes pasan al VAR y quiénes son los que no seguirán. Son tres los árbitros que estaban en el cuerpo específico de VAR y que dejarán el arbitraje profesional. El primero de ellos es Pablo González Fuertes, el que amenazó al Real Madrid y líder del sindicato arbitral que ha denunciado al club, mientras que calla con las graves acusaciones del Barcelona. También aparece en la lista Óliver de la Fuente Ramos, que pagó 14.200 euros al hijo de Negreira por supuestos cursos de coaching arbitral, mientras que el tercero es Mario Melero López. Los tres llevaban únicamente un año al frente.

Los tres llevaban sólo una temporada siendo árbitros específicos de VAR. Con la renovación del CTA el pasado verano, se creó un equipo exclusivo de árbitros dedicados al VAR, que pitarían tanto en Primera como en Segunda División. A ese cuerpo se incorporaron –todavía bajo el mando de Medina Cantalejo– González Fuertes, De la Fuente Ramos y Melero López, al ser descendidos de categoría o cumplir la edad máxima para seguir en Primera División.

Después de una temporada, los tres dejan el arbitraje. No sucede lo mismo con Pulido Santana, que también pasó el pasado verano a ser árbitro de VAR, o con veteranos como Del Cerro Grande, que se encuentra en la actualidad en el Mundial. Se incorporan a este cuerpo específico de VAR otros dos sospechosos habituales a los que el CTA considera como dos de los cuatro peores árbitros de Primera, como son Cuadra Fernández y Muñiz Ruiz. Siendo realistas, no les falta razón. También pasa al equipo VAR el árbitro de Segunda Moreno Aragón.

González Fuertes amenazó al Real Madrid

Pablo González Fuertes fue el colegiado que hace un año aprovechó la rueda de prensa antes de la final de la Copa del Rey para amenazar al Real Madrid, que la jugaba. El asturiano dijo que «iban a tomar medidas», que «no vamos a seguir permitiendo lo que está ocurriendo» e incluso que «iban a hacer historia» respondía a una pregunta sobre las críticas al arbitraje del Real Madrid.

Además, se convertía en el líder del sindicato arbitral sindicato AESAF, que denunciaba hace un mes al Real Madrid, a RMTV y a Florentino Pérez ante Antiviolencia. «La reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados», señalaba.

De la Fuente pagó 14.200 euros al hijo de Negreira

Óliver de la Fuente Ramos también deja el arbitraje tras un año en el VAR. El colegiado vallisoletano, de 34 años, desconocido para la mayoría del público por no haber pitado nunca en Primera, estuvo 11 temporadas en Segunda y fue el árbitro que más dinero pagó a Javier Enríquez, el hijo de Negreira, por sus famosos cursos de choaching. Le abonó, según los informes de la Agencia Tributaria, un total de 14.200 euros.

Ese máster en arbitraje, por el que pagó más incluso que árbitros reconocidos como Alberola Rojas, no le ha servido para mucho. El CTA consideró el año pasado que era uno de los peores colegiados de Segunda División, por lo que pasaría a formar parte de la tercera categoría de nuestro fútbol. No llegó a pitar en ella, al pasarle al cuerpo exclusivo de VAR. Una temporada en él ha sido suficiente. Deja el arbitraje.