Sorpresón en el informe arbitral: el CTA se carga a Cuadra Fernández y Muñiz Ruiz y pasan al VAR

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha publicado el informe arbitral de la temporada 2025-26, donde desvela los árbitros que ascienden y descienden a las categorías profesionales del fútbol español. La gran sorpresa ha sido el descenso de dos árbitros internacionales, Guillermo Cuadra Fernández y Alejandro Muñiz Ruiz. Ambos han recibido la peor nota de la temporada y aparecen entre los descendidos.

También bajan a Segunda División Iosu Galech Apezteguía y José Luis Guzmán Mansilla. No obstante, hay una diferencia entre estos dos y los dos mencionados anteriormente. Cuadra Fernández y Muñiz Ruiz no arbitrarán en la categoría de plata, sino que se incorporan al cuerpo de VAR junto a Álvaro Moreno Aragón. Entran para ocupar las bajas de Mario Melero López, Óliver de la Fuente Ramos y Pablo González Fuertes.

Tras el descenso de dos árbitros internacionales, la RFEF propondrá a la FIFA a Víctor García Verdura y Alejandro Quintero González como árbitros internacionales para el año 2027. En total, bajan cuatro colegiados a Segunda, de los cuales dos pasan al VAR y otros dos se quedarán en la categoría de plata del fútbol español, mientras que del videoarbitraje causan baja tres y entran Cuadra Fernández y Muñiz Ruiz, junto a Álvaro Moreno Aragón.

Olatz Rivera arbitrará en Segunda

Además de los descendidos de Primera, Iosu Galech y Juan Luis Guzmán, serán nuevos colegiados de Segunda desde la temporada 2026-2027 serán Abraham Domínguez, Juan Manuel Gordillo, Daniel Miranda, Pablo Morales, Gonzalo Romero y Olatz Rivera, segunda mujer que asciende al fútbol profesional después de que en 2024 lo hiciera la palentina Marta Huerta de Haza.

La colegiada vasca Olatz Rivera debutó en la Primera División femenina en 2017 y dirigió la final de la Copa de la Reina de este año, que fue su estreno en una final, tras haber estado presente en dos finales de la Supercopa de España. Es internacional desde 2017; pertenece al grupo Élite de UEFA y desde hace dos temporadas también dirige encuentros en Primera Federación masculina.

Los suplentes de Segunda serán Gerard Brull y Rubén Pérez y los descendidos Alonso de Ena, Miguel González, Álvaro Moreno y Sergiu Muresan. Para la competición femenina, en la Liga F se incorporarán como principales Arantza Gallastegui y Ágata López García, y como suplentes Josefa Sánchez y Beatriz Arregui. Las bajas serán Andrea Fírvida y Raquel González.

La RFEF propondrá a la FIFA que Raquel Díez ocupe plaza de árbitra asistente internacional para el año 2027. Como nuevos árbitros asistentes en Primera masculina debutarán Fernando Estela, Samuel García, Carlos Martínez y Roberto Tejero; en Segunda Pedro Campoy, Sergio Doval, Eliana Fernández, Iragartze Fernández, Eduard Martí, David Monge, Daniel Sánchez y Álvaro Sanz y en la Liga F Andrea Peña y Andrea Salvador.