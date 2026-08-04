Ni Cádiz ni Málaga: este es el pueblo de Andalucía más barato para alquilar una casa en la playa este verano

Uno de los destinos vacacionales por excelencia en España es Andalucía. Su oferta de sol y playa es irresistible para muchos y además la oferta de alquiler vacacional es amplia. Sin embargo, las zonas más conocidas siguen concentrando la mayor parte de la demanda y eso acaba notándose también en los precios. Marbella, algunas partes de Cádiz o incluso puntos muy concretos de la Costa del Sol llevan tiempo jugando en otra liga, sobre todo en pleno mes de agosto, aunque todavía existen zonas y en este caso, pueblos de Andalucía donde alquilar en primera línea de playa no resulta excesivamente caro.

Para saber de cuanto hablamos basta con consultar el Informe de Alquiler en Costa 2025 del Grupo Tecnitasa, en el que se explica que alquilar en primera línea de playa en agosto se mueve en torno a los 1.270 euros semanales de media. No parece un salto enorme con respecto a los últimos años, pero si se mira con algo más de perspectiva, el aumento desde 2020 roza el 40%. Y eso ya es otra cosa, sobre todo para quienes repiten destino cada verano. A partir de ahí, lo que marca la diferencia no es sólo la subida, sino dónde buscas. Porque no, no en todos los sitios se paga lo mismo. Y de hecho, dentro de la propia Andalucía hay diferencias bastante claras entre unas localidades y otras, incluso estando a pocos kilómetros de distancia y este año parece que destaca una donde alquilar un apartamento no llega ni a los 1.000 euros semanales.

El pueblo de Andalucía más barato para alquilar una casa en la playa este verano

Si se mira el detalle el mencionado informe, hay un nombre que aparece como el más barato: Torrenueva Costa, en Granada que si bien no es el primero que suele venir a la cabeza cuando alguien piensa en vacaciones, mantiene precios más bajos que otros destinos más conocidos. Es decir, que es uno de esos lugares que no suelen salir en los rankings más populares, pero que funcionan bien cuando lo que se busca es algo sencillo ya que en pleno agosto, alquilar un apartamento de unos 80 metros cuadrados en primera línea de playa ronda los 800 euros por semana. No es una ganga, pero comparado con otros puntos de la costa andaluza, la diferencia se nota bastante.

Por ponerlo en contexto, en Puerto Banús (Marbella) el precio puede subir hasta los 3.700 euros semanales para una vivienda similar. Es decir, en una sola semana puedes llegar a pagar lo que en otros sitios cuesta casi todo el mes. Además, Torrenueva Costa tiene un perfil distinto. Es más tranquila, y menos orientada al turismo de lujo. Y eso, aunque pueda parecer un inconveniente para algunos, es precisamente lo que hace que mantenga esos precios más contenidos.

Por qué hay tanta diferencia de precios en la costa andaluza

Aquí no hay un solo motivo. La ubicación influye, claro, pero no lo explica todo. Hay zonas que llevan años posicionadas como destinos de alto nivel, con una oferta pensada para un perfil muy concreto. Eso eleva los precios y los mantiene ahí, incluso cuando la demanda fluctúa y luego están los municipios que han crecido más despacio o que no han tenido ese mismo enfoque turístico. En esos casos, los precios suelen mantenerse más estables, aunque también dependen de otros factores como el tipo de vivienda o la cercanía real al mar. No es lo mismo estar en primera línea que a diez minutos andando, aunque a veces en los anuncios parezca lo mismo.

También influye algo que no siempre se menciona y que es el tipo de visitante. No todos los destinos atraen al mismo perfil, y eso acaba marcando el precio medio. Hay zonas donde el alquiler vacacional está completamente orientado a un turismo internacional con alto poder adquisitivo, y otras donde el público sigue siendo mayoritariamente nacional.

Un destino sencillo que es cada vez más conocido

Torrenueva Costa no tiene el tirón mediático de otros lugares, pero tampoco lo necesita. Tiene playa, tiene servicios y tiene ese punto de tranquilidad que muchos buscan cuando llegan las vacaciones. No es un sitio para grandes planes, pero tampoco hace falta mucho más cuando el objetivo es descansar.

Su playa urbana, bastante amplia, suele llenarse en verano, pero sin llegar al nivel de saturación de otros destinos más conocidos. Eso hace que la experiencia sea distinta, más cómoda en algunos casos. Y si se suma el precio, el equilibrio empieza a tener sentido. Además, el municipio es relativamente reciente como entidad independiente, lo que también explica su desarrollo más progresivo. No ha tenido el crecimiento acelerado de otras zonas del litoral, y eso se nota tanto en el ambiente como en los precios.

Al final, lo que está pasando es bastante claro y es que donde el precio se dispara, la gente empieza a buscar alternativas. Y sitios como este han dejado de ser un desconocido para convertirse en una opción bastante lógica para quienes quieren playa sin gastar tanto.