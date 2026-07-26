Gerona, el oasis español del alquiler: es la única ciudad que dispara la oferta con los precios controlados

El caso de Gerona ya ha copado la atención de los expertos del sector inmobiliario. En mitad de la crisis de vivienda que ahoga a España, la provincia catalana se ha convertido en el único territorio de España donde las medidas intervencionistas no han hundido la oferta de alquiler.

De hecho, todo lo contrario. En su caso las viviendas disponibles para arrendar se han disparado más de un 55% en los últimos tres meses sin explicación lógica alguna mientras en el resto de ciudades y provincias intervenidas se ha hundido hasta un 42% la oferta. Al menos, el sector sigue buscando una razón.

Las fuentes consultadas advierten que «es llamativo» y que «todavía se está estudiando si es un repunte puntual». La otra opción que se plantean es que los propietarios de Gerona estén pasando «de forma masiva» sus viviendas «del alquiler turístico de temporada al permanente».

Sin embargo, apuntan que es una ciudad «con muy poca muestra» y que cualquier cambio se puede notar mucho a nivel porcentual, por lo que los analistas inmobiliarios llaman a ser prudentes y esperar a tener nuevos datos que confirmen «si es un tema puntual o una tendencia».

Trasvase de turísticos a permanentes

El probable trasvase de alquiler turístico a alquiler tradicional estaría respaldado por un dato clave y es que en Gerona, al tiempo que se disparaba la oferta de arrendamiento, también se hundían en más de un 52% los alquileres turísticos.

De nuevo esta reacción de la provincia choca frontalmente con la forma en que los grandes mercados tensionados se han comportado en los últimos meses. En A Coruña, por ejemplo, los alquileres temporales se han incrementado en un 105% respecto a hace un año, en Pamplona un 50%, en San Sebastián un 37% y en Bilbao un 33%.

En el conjunto del territorio nacional, los alquileres de temporada mantienen su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes.

Al cierre del segundo trimestre de 2026 el peso de este tipo de alquileres llegó hasta el 29% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 13%, mientras que la oferta de alquileres permanentes apenas se redujo un 0,2% en el mismo periodo.

Rechazo al intervencionismo

Pese a que en Gerona la situación es completamente distinta al de otros territorios donde se han aplicado medidas intervencionistas, la realidad es que otras zonas están siendo testigos de cómo se está destruyendo poco a poco la oferta de vivienda.

En este contexto, la Cámara de la Propiedad Urbana de Gerona afirmaba hace pocos días que intervenir la regulación de las ventas de viviendas «perjudica más que ayuda» y pedía un giro radical en las políticas de vivienda y un pacto amplio con los pequeños y grandes arrendadores para dar confianza y seguridad jurídica.

La entidad se ha pronunciado así al hecho que el Gobierno de Cataluña aprobara tramitar la ley que regula la compra de viviendas en zonas de mercado tensionado. Criticaban que esta ley «supone una fuerte limitación en la libertad de disposición de las personas».

«Hace tiempo que estamos denunciando que la regulación de los arrendamientos y la persecución jurídica a los arrendadores no resuelve el problema del acceso a la vivienda, sino que aleja a los propietarios del mercado», afirman.

Así, aseguraban que el problema de la vivienda de compra, así como el de alquiler, es su baja oferta, que viene «generada por años de insuficiente construcción de viviendas para atender el incremento de la población».