España recibirá otros 840.000 inmigrantes en el próximo año 2026, pese a que los expertos del mercado inmobiliario calculan que el país tiene un déficit de vivienda de 1,7 millones. Así lo ha afirmado la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) durante la presentación de sus Previsiones económicas para las comunidades autónomas a la que ha acudido OKDIARIO.

Funcas considera que la inmigración que ha recibido el país en los últimos años está «redibujando» la situación económica de España, teniendo un especial impacto positivo sobre el empleo y el Producto Interior Bruto (PIB).

«La aportación de la fuerza laboral extranjera ha redibujado el mapa autonómico. Todas las comunidades han registrado un fuerte ascenso de la inmigración que ha más que compensado la pérdida de población de nacionalidad española (la excepción es Extremadura, donde la población total ha descendido)», explica la fundación.

En ese sentido, la organización explica que «la entrada de inmigrantes ha sido especialmente pronunciada, con crecimientos por encima del 40% en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León y, sobre todo, Asturias, con un 45,8%».

Aumento de los inmigrantes

«Por el contrario, otras regiones muestran avances por debajo del 25%, como Murcia y los territorios insulares de Canarias y Baleares», explica. «En términos absolutos, las comunidades que han recibido más inmigrantes han sido, por este orden, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, que recibieron en conjunto el 56% de toda la población extranjera», asegura Funcas.

Ese aumento de los inmigrantes ha revertido una situación de despoblación, impulsando a su vez una economía que sufría de ese problema en algunas regiones: «Además de la población, la llegada de inmigrantes ha tenido un fuerte protagonismo en la positiva evolución del empleo».

«Así, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, del total de empleo creado entre el primer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de este año, el 40% ha sido ocupado por extranjeros, hasta llegar a que, en la actualidad, más del 14% de los afiliados son extranjeros», afirma.

Con todo, la fundación prevé que «el número de extranjeros se incremente en 840 mil personas» en los próximos años. Todo esto mientras España tiene una oferta inmobiliaria estancada y el déficit de viviendas sigue siendo amplio. Según el sector, superior a los 1,7 millones.

Con un ritmo de construcción insuficiente, el mercado inmobiliario español está siendo incapaz de surtir toda la demanda, que presiona con fuerza. De hecho, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) afirma que hay «una demanda extranjera muy fuerte» y que «la escasez de oferta derivada, en parte, de los límites regulatorios existentes, está ejerciendo presión al alza sobre» el precio de la vivienda.

En ese sentido, la «falta de suelo, tramitaciones complejas, inseguridad jurídica y condiciones medioambientales» estarían impidiendo aumentar el ritmo de construcción y rehabilitación de viviendas. Si la demanda sigue aumentando a través del aumento de población con la llegada de extranjeros, el mercado inmobiliario sufriría mucho más.

Así las cosas, cada vez menos jóvenes tienen acceso a la vivienda en medio de una crisis que se agrava. Los precios siguen creciendo a ritmos de doble dígito, tanto de alquiler como de compra, absorbiendo gran parte del poder adquisitivo de los españoles.