España perdió una media de 14.358 afiliados a la Seguridad Social en noviembre, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión. Así, pese a que el paro ha parecido disminuirse ligeramente, el empleo se ha resentido en el penúltimo mes del año a causa de un desplome en la hostelería, que ha perdido más de 116.000 ocupados en un sólo mes.

El Ministerio de Elma Saiz se ha escudado en que el retroceso de la afiliación media en 14.358 personas registrado el mes pasado es más bajo de lo que cayó en noviembre de 2024 (-30.051 cotizantes) y está «muy por debajo» del promedio del periodo 2017-2019, antes de la pandemia.

La afiliación media bajó en noviembre tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, afectó mucho más a las mujeres, que perdieron 9.353 empleos en el mes (-0,09%), hasta las 10.335.245 cotizantes.

La afiliación masculina, por su parte, retrocedió en 5.004 ocupados (-0,04%), hasta los 11.489.989 cotizantes. El Ministerio, sin embargo, también quita hierro al asunto, destacando que la cifra de mujeres ocupadas continúa en niveles «históricamente altos».

Afiliados a la Seguridad Social

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, perdió 14.694 afiliados medios en noviembre (-0,08%), hasta los 18,33 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 2.045 afiliados (+0,06%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.424.479 personas.

Dentro del Régimen General, la hostelería fue el sector que registró el mayor descenso de la ocupación durante noviembre, al perder 116.662 cotizantes respecto al mes anterior (-7,3%). Este retroceso se explica por el final de los últimos coletazos de la temporada turística en varias zonas del país, lo que suele provocar un ajuste significativo en el empleo del sector.

En el lado contrario, los principales aumentos de afiliación correspondieron a la educación y al comercio. La educación incorporó 29.483 trabajadores más gracias al impulso del inicio del curso académico, mientras que el comercio sumó 23.905 afiliados adicionales, impulsado en gran medida por el comienzo de la campaña navideña y el efecto del Black Friday.

A su vez, el Sistema Especial Agrario experimentó un avance de 10.086 afiliados en noviembre (+1,6%), reflejando un mayor dinamismo en la actividad agrícola. En cambio, el Sistema Especial del Hogar contabilizó 941 cotizantes menos (-0,3%), manteniendo así su tendencia de descensos moderados.

Paro en noviembre

Si se atiende a los datos de paro ofrecidos por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, el desempleo bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior, es decir, un -0,8%. Tras el retroceso de noviembre, el número total de desempleados se situó en 2.424.961 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El paro registrado descendió en noviembre en 11 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (-6.934 desempleados), Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119).

Por contra, el desempleo subió en seis regiones, encabezadas por Baleares (+2.534 parados), Castilla y León (+1.035 desempleados) y Navarra, que sumó 253 parados respecto a octubre.

En cuanto a las provincias, el desempleo bajó en 34 de ellas, lideradas por Madrid (-3.903 desempleados), Barcelona (-2.749) y Sevilla (-2.240), mientras que aumentó en 18, destacando los incrementos de Baleares (+2.534), León (+523) y Málaga (+486).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 3.127 desempleados respecto al mes anterior (+0,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en paro en 338.310 desempleados, lo que supone 16.937 parados menos que hace un año (-4,8%).