Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Carmen le confiesa a Tasio que se besó con David

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 22 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 462 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo ocurre un suceso verdaderamente inesperado que consigue dejar a todos en estado de shock. En cuanto a David y Carmen, se sinceran tras lo sucedido. Tanto es así que él toma una drástica decisión que cambia por completo el rumbo de los acontecimientos.

Gabriel regresa a casa y, como es de esperar, se queda completamente sin palabras tras haber recibido la noticia. Por lo tanto, inevitablemente, se enfrenta a recuerdos que prefiere ocultar. Un descubrimiento completamente inesperado acerca de Gema deja descolocado a Teo, como no podía ser de otra forma. Manuela, por su parte, se muestra profundamente inquieta por la actitud de Maripaz. Así pues, junto a doña Clara, comparte sus dudas con Claudia. En cuanto a Marta, comparte con Pelayo todo lo que sabe respecto a los planes de Cárdenas.

¿Qué sucede en el capítulo 463 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 23 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Andrés tiene una profunda y sincera charla con Luis. Pues, se desahoga con él y le confiesa que siente que Gabriel podría ser el verdadero culpable de la muerte de su madre. Será así cuando le cuente el motivo de sus sospechas. Unas palabras con las que no le dejará indiferente.

Por su parte, Gabriel le cuenta a María que discutió con su madre la noche de su muerte. Pero, además, se sincerará y le contará que volvió a sentir mucho odio por ella. Paralelamente, una operaria hablará con Claudia para contarle la actitud tan rara que está teniendo Maripaz. Pues, ha vuelto a recurrir a las mentiras. En esta ocasión, está alardeando en la casa cuna que el premio se lo dieron a ella. Una información que dejará sin palabras a Claudia, tanto, que dudará de su empleada por primera vez.

Mientras, Doña Clara le propondrá a su hijo que hable con Cárdenas. Pues, considera que merece un puesto remunerado en el extranjero. Eso sí, el objetivo de esto es quitárselo de encima. Luego, Carmen le reconocerá a Tasio que David la besó. Pero, le deja claro que no significó nada para ella y que es de él, su marido, de quien está enamorada. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.